Завершены оперативные работы по сбору загрязнений с иловых полей Križi

С 27 ноября по 22 декабря было собрано и перевезено в безопасное хранилище более 13 000 кубометров (м3) иловой почвенной смеси. Для отслеживания развития ситуации будет продолжен мониторинг поверхностных вод в реке Стропе.

Со дня аварии ООО Daugavpils ūdens предпринимало неотложные меры по ограничению и сбору выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Чтобы сделать выводы о влиянии нанесенного аварией ущерба на рыбные ресурсы и экологическое качество поверхностных водоемов - рек Стропе и Ликсна - будет проведена рыбохозяйственная экспертиза. На территориях, пострадавших от загрязнения, гибели рыбы не обнаружено. В то же время следует учитывать, что влияние аварии на экосистему поверхностных вод следует оценивать в течение более длительного периода времени, по мере повышения температуры воздуха и всходов растительности, отметила Ялинска.

После оценки выполненных ООО Daugavpils ūdens аварийных работ и результатов взятых анализов и принимая во внимание химическое качество водных объектов, VVD оценит ущерб, нанесенный окружающей среде, а также необходимость дальнейших работ по санации пораженного участка.

Как сообщалось ранее, 25 ноября на иловых полях Krizi Науенской волости Аугшдаугавского края в результате обрушения фрагмента насыпи пятого илового хранилища в окружающую среду протек ил сточных вод, в том числе смешанный с дождевой водой. VVD подчеркивает, что вызванное аварией загрязнение окружающей среды следует оценивать как локальное - как по площади пораженной территории, так и в аспекте воздействия загрязнения на окружающую среду.