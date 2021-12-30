В Риге запретили топить углем, а все отопительные системы нужно будет регистрировать

Это определяют принятые 29 декабря поправки о территориальных зонах для выбора вида производства электроэнергии и требованиям к учету устройств.

Поправки определяют территориальные зоны рижского самоуправления, в которых ограничено количество различных эмиссий.

Территориальные зоны определены с учетом текущего загрязнения воздуха и того, насколько конкретные устройства теплоэнергии загрязняют окружающую среду.

Также принимается во внимание число жителей, которые окажутся под влиянием загрязнения среды, то, как используется территория и доступность системы центрального отопления.

Первая зона, в которой ограничения будут строже, определена в центре города, за исключением Старой Риги.

Она начинается от улицы Элизабетес и определена до улиц Пернавас и Клияну. С южной части она начинается с улицы Сатеклес и идет до района улицы Сканстес.

Отдельные территории первой зоны определены в Чиекуркалнсе, на Тейке, в Дарзциемсе, Московском форштадте и в Пардаугаве около Агенскалнса.

Вторая зона самую крупную территорию охватит в Пардаугаве от Улманя гатве до границы города, а также часть Агенскалнса и дргугие места города.

Вся остальная территория Риги определена, как третья зона.

Во всех трех зонах будут запрещены устройства, которые используют угли для производства тепло- или электроэнергии или обеспечения технологических процессов.

С 2023 года во всех зонах запрещено ставить новые индивидуальные и локальные устройства отопления, которые используют жидкое топливо, в том числе - дизель.

В свою очередь, с 2025 года во всех зонах будет запрещено устанавливать новые индивидуальные и локальные устройства отопления, которые будут использовать ископаемые виды топлива.

В первой зоне в основном предполагается использовать центральное отопление. В дополнение к нему в первой зоне будет разрешено использование технологий без эмиссий - электроэнергии, тепловых насосов, солнечных панелей и т. д.

Другие системы отопления в этой зоне будут разрешены, если использование центрального отопления или общей системы отопления здания не будет технически и экономически обосновано. В таком случае можно будет использовать газ.

Во второй зоне для отопления, подачи горячей воды или обеспечения технологических процессов будет предпочтительно использовать технологии отопления без эмиссий, или газ в том случае, если использование этих технологий необосновано технически и экономически.

В третьей зоне нужно будет выбирать технически и экономически обоснованные решения, в первую очередь отдавая предпочтение технологиям без эмиссий. Также здание может быть подключено к общему или индивидуальному источнику тепла, в котором как топливо используется газ или биомасса.