Почему я не люблю гороскопы - как астрология стала причиной пандемии

На самом деле, конечно, подавляющая часть происходящего в мире является почти полным хаосом, который невозможно предсказать. Просто возьмите предсказания футурологов хотя бы 10-20-летней давности и посчитайте, сколько из них сбылись. В новостные заголовки, конечно, выскакивают те, кто попали пальцем в небо. Но даже сломанные часы дважды в сутки оказываются правы.

Так вот, астрология, как вы понимаете, это тоже один из способов познания мира. Желание систематизировать людей того же порядка, что и нумерология, соционика, эннеаграммы и прочие псевдонаучные типологии.

Как мы ищем связи?

Одна из главных особенностей человеческого мозга - поиск закономерностей. Попытки понять каковы законы мироздания и подчинить их себе. Причем такие связи находятся даже там, где их нет и в помине - отсюда и приметы в роде "женщина с пустыми ведрами - к неудаче".

Для примера - посмотрите на гифку чуть ниже. Что вы в ней видите?

Вероятно, первое, что приходит в голову - это собака. Далматинец. Даже если ваше сознание понимает, что это просто несколько хаотично двигающихся пятен, ваше подсознание дорисовывает контуры тела, черты морды, ступающие лапы.

Вот еще картинка, теперь, к сожалению, статичная.

ФОТО: TVNET

Опять-таки, первая ассоциация: круг, квадрат и треугольник (либо, при желании, шестиконечная звезда). Хотя, разумеется, это: две дуги, четыре треугольника и три уголка с недоеденными пиццами.

В гештальт-психологии это называется "Закон завершения образа". Мы дорисовываем картину мира, чтобы получилось законченное и логичное изображение.

Кстати, забавно, что сами созвездия являются примером работы этого самого закона. Ведь нет никаких причин для того, чтобы соединять звезды именно в такие рисунки. Более того, в разных культурах созвездия были разными. Привычная нам классификация была разработана только в 1928 году.

Этот закон работает не только с визуальным образами. Связи находятся в самых неожиданных местах. В ресторане мужчина и женщина с разных столиков встали одновременно и пошли в туалет? Наверняка, тайная любовная история! Билл Гейтс говорит, что следующая опасность для мира - новый вирус, и через пару лет нас накрывает пандемия? Так он сам ее и спровоцировал, и просто все знал заранее! Дорогу перебежала черная кошка, а потом ты опоздал на автобус? Ну вот - приметы не врут!

Проблема в том, что наш мозг не запоминает моменты, когда эти связи не работают. Забываются ошибочные прогнозы, лживые гороскопы и удачливые пятницы, 13-е. Хотя их намного больше.

Почему это опасно?

- Все это очень интересно, Артем. Но причем тут коронавирус, как астрология помогает вирусу распространяться?

- Очень хороший вопрос, Артем. Спасибо, что спросил.