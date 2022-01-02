Вс, 2.01.2022
Если речи были бы вырваны из контекста, все казалось бы хорошо, но люди воспринимают эти выступления, исходя из общей оценки действий человека Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков
Филипп Раевский, политолог о новогодней речи политиков

Почему я не люблю гороскопы - как астрология стала причиной пандемии

Астрология. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Кого только не обвиняли в том, что за два года после первого случая Covid-19 и за почти год спустя изобретения вакцин мир до сих пор не может остановить пандемию. Что ж, пришло время направить указующий перст на невинные прогнозы, основанные на дате рождения.

Способы поиска порядка

У каждого человека есть свой способ познания мира. В хаосе нам жить неудобно и неприятно, куда лучше, когда есть какая-то система, которая объясняет все или почти все явления в мире.

Кто-то использует для этого науку. Путь доказательств, анализа, ошибок. И если какой-то новый кирпичик ломает устоявшиеся связи, то это не значит, что мы забросим кирпичик куда подальше. Как раз наоборот, попробуем разобраться, что не так с уже построенной кирпичной стенкой.

Есть способ религиозный. На все воля Божья, Аллах все видит, Будда все понимает. Этот способ не требует от человека сильных логических усилий: на все "почему" ответ один - потому что! И если тебе что-то сейчас кажется странным и неправильным, то просто ты не можешь осознать замысел высших сил.

Другой вариант - конспирологический. Происходящее в мире не просто является частью общей схемы, это заранее спланированный и разыгранный сценарий, в котором участвуют практически все хоть сколько-то заметные в мире люди.

ФОТО: TVNET

Способов познания очень много, и они не всегда противоречат друг другу. В мире хватает религиозных ученых, например.

На самом деле, конечно, подавляющая часть происходящего в мире является почти полным хаосом, который невозможно предсказать. Просто возьмите предсказания футурологов хотя бы 10-20-летней давности и посчитайте, сколько из них сбылись. В новостные заголовки, конечно, выскакивают те, кто попали пальцем в небо. Но даже сломанные часы дважды в сутки оказываются правы.

Так вот, астрология, как вы понимаете, это тоже один из способов познания мира. Желание систематизировать людей того же порядка, что и нумерология, соционика, эннеаграммы и прочие псевдонаучные типологии.

Как мы ищем связи?

Одна из главных особенностей человеческого мозга - поиск закономерностей. Попытки понять каковы законы мироздания и подчинить их себе. Причем такие связи находятся даже там, где их нет и в помине - отсюда и приметы в роде "женщина с пустыми ведрами - к неудаче".

Для примера - посмотрите на гифку чуть ниже. Что вы в ней видите?

Вероятно, первое, что приходит в голову - это собака. Далматинец. Даже если ваше сознание понимает, что это просто несколько хаотично двигающихся пятен, ваше подсознание дорисовывает контуры тела, черты морды, ступающие лапы.

Вот еще картинка, теперь, к сожалению, статичная.

ФОТО: TVNET

Опять-таки, первая ассоциация: круг, квадрат и треугольник (либо, при желании, шестиконечная звезда). Хотя, разумеется, это: две дуги, четыре треугольника и три уголка с недоеденными пиццами.

В гештальт-психологии это называется "Закон завершения образа". Мы дорисовываем картину мира, чтобы получилось законченное и логичное изображение. 

Кстати, забавно, что сами созвездия являются примером работы этого самого закона. Ведь нет никаких причин для того, чтобы соединять звезды именно в такие рисунки. Более того, в разных культурах созвездия были разными. Привычная нам классификация была разработана только в 1928 году.

Этот закон работает не только с визуальным образами. Связи находятся в самых неожиданных местах. В ресторане мужчина и женщина с разных столиков встали одновременно и пошли в туалет? Наверняка, тайная любовная история! Билл Гейтс говорит, что следующая опасность для мира - новый вирус, и через пару лет нас накрывает пандемия? Так он сам ее и спровоцировал, и просто все знал заранее! Дорогу перебежала черная кошка, а потом ты опоздал на автобус? Ну вот - приметы не врут!

Проблема в том, что наш мозг не запоминает моменты, когда эти связи не работают. Забываются ошибочные прогнозы, лживые гороскопы и удачливые пятницы, 13-е. Хотя их намного больше.

Почему это опасно?

- Все это очень интересно, Артем. Но причем тут коронавирус, как астрология помогает вирусу распространяться?

- Очень хороший вопрос, Артем. Спасибо, что спросил.

Я здесь даже не буду углубляться во всю ту антинаучную тучу, вроде "гороскопов вакцинации" от Василисы Володиной. Прикиньте, все врачи мира просят вакцинироваться как можно скорее, а кто-то ждет пока Меркурий войдет в третий дом, и перестанет ретроградироваться.

ФОТО: ПАИ

Нет, речь про другое. Как и в известной легенде про двух волков - внутри нас идет борьба двух типов мышления: рационального и магического. И мы привыкаем к помощи того волка, которого кормим чаще.

Если вы привыкли в каждом случае искать несуществующие связи, объяснять случившееся звездами, экстрасенсами и лей-линиями; то способность подключать рацио атрофируется. И для защиты от коронавируса будут использоваться медальоны, магические ниточки и прочие амулеты здоровья (+20% к сопротивлению обычным болезням).

Это не значит, что люди, привыкшие к научному мышлению, всегда ведут себя рационально. В конце концов, сколько образованных и начитанных людей с радостью заряжали воду через телевизор. Но все-таки наши нейроны складываются в привычные паттерны поведения, с которых чем дальше - сложнее сойти.

И если уже протоптана тропинка под названием "звезды подскажут" или "бабка-повитуха коронавирусу даст в ухо", то сойти с этой дорожки в дебри научных исследований и двойного слепого метода намного сложнее.

Дисклеймер в конце

Чтобы меня не забодали Козероги и не утопили Водолеи, я должен уточнить пару вещей. Как справедливо заметили коллеги в другой статье про гороскопы - глупо думать, что этот феномен исчезнет.

И, честное слово, я ничего не имею против гороскопов как таковых. В качестве забавного времяпрепровождения - почему нет? Можно с друзьями пройти тестик "Кто ты в Гарри Поттере", а можно с коллегами узнать совместимость по гороскопу друидов. Все забавно и прекрасно.

Да и даже сами эти астрологические прогнозы, в них по сути ничего плохого нет. Их можно просто читать как полезные советы: "не торопитесь в принятии решений", "не кидайте деньги на ветер", "для достижения серьезных целей придется рискнуть".

Я даже не утверждаю, что все, кто верит в гороскоп, автоматически глупее тех, кто в них не верит. Это, конечно, не так. Но как только астрология становится одним из аргументов в принятии решения, это опасно.

Каждая фраза "Ты такой нудный, потому что Рак" или "сумма цифр в дате твоего рождения равна семи, поэтому тебе стоит стать учителем или моряком" - это шажочек в неправильном направлении. И до конца 2019 года это было личным решением каждого. Но сейчас костяк людей, подвергающих нас опасности и недающих треклятому вирусу умереть, составляют как раз те, кто привык искать совпадения, там где их нет, и не видеть связей там, где они есть.


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