Чт, 30.12.2021
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Эстония отправит Украине ракеты и гаубицы

Javelin. ФОТО: US ARMY/SGT. LIANE HATCH HANDOUT/EPA

Минобороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковое вооружение - ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами.

Прежде чем принять окончательное решение, нужно получить разрешение от США - страны производства ракет, а также от Германии и Финляндии, которые ранее владели гаубицами.

Эстония оказывает помощь Украине с 2014 года, когда Россия оккупировала Крымский полуостров и начались военные действия на востоке страны. Теперь, когда Россия снова подтянула силы к границам Украины, помощь планируется значительно увеличить.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность поставки ракет Javelin для противотанковых ракетных комплексов, а также 122-мм гаубиц с боеприпасами", - сказал начальник отдела международного сотрудничества Министерства Петер Куймет, добавив, что доставить летальное вооружение другой стране было непросто.

Таким образом, переговоры с союзниками определят, как скоро Украина сможет получить эту помощь.


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