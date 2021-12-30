Эстония отправит Украине ракеты и гаубицы

Прежде чем принять окончательное решение, нужно получить разрешение от США - страны производства ракет, а также от Германии и Финляндии, которые ранее владели гаубицами.

Эстония оказывает помощь Украине с 2014 года, когда Россия оккупировала Крымский полуостров и начались военные действия на востоке страны. Теперь, когда Россия снова подтянула силы к границам Украины, помощь планируется значительно увеличить.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность поставки ракет Javelin для противотанковых ракетных комплексов, а также 122-мм гаубиц с боеприпасами", - сказал начальник отдела международного сотрудничества Министерства Петер Куймет, добавив, что доставить летальное вооружение другой стране было непросто.