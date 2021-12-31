В первый день 2022 года ожидаются осадки и порывистый ветер, похолодает
В первый день Нового года в Латвию вместе с порывистым северным ветром поступит более прохладный воздух, прогнозируют синоптики.
В первый день Нового года в Латвию вместе с порывистым северным ветром поступит более прохладный воздух, прогнозируют синоптики.
В новогоднюю ночь ожидаются туман и дождь, днем пойдет снег, в восточных регионах осадков будет больше. Вечером 1 января ожидается прояснение.
В новогоднюю ночь ветер будет преимущественно слабым, днем он подует с севера и в порывах достигнет скорости 10-15 метров в секунду, местами на побережье - 18 метров в секунду.
Температура воздуха составит от -1 до +5 градусов, а в субботу вечером опустится до 0...- 5 градусов, местами в Курземе и Видземе - до -8 градусов. Дороги во многих местах обледенеют.
В Риге в новогоднюю ночь ожидаются туман и небольшой дождь, слабый ветер и температура воздуха +2...+ 3 градуса. В первый день января время от времени возможны осадки, а скорость северного ветра в порывах усилится до 16 метров в секунду; к вечеру небо прояснится, ветер стихнет, а температура воздуха опустится до двух градусов ниже нуля.