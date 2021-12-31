В первый день 2022 года ожидаются осадки и порывистый ветер, похолодает

В новогоднюю ночь ожидаются туман и дождь, днем пойдет снег, в восточных регионах осадков будет больше. Вечером 1 января ожидается прояснение.

В новогоднюю ночь ветер будет преимущественно слабым, днем он подует с севера и в порывах достигнет скорости 10-15 метров в секунду, местами на побережье - 18 метров в секунду.

Температура воздуха составит от -1 до +5 градусов, а в субботу вечером опустится до 0...- 5 градусов, местами в Курземе и Видземе - до -8 градусов. Дороги во многих местах обледенеют.