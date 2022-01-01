Кариньш: общими силами мы преодолели самые трудные моменты пандемии

Премьер в обращении подчеркнул, что 2021 год и его изменчивые обстоятельства от каждого требовали большего - большего внимания, понимания, ответственности и отдачи.

"Он принес ранее невиданное разнообразие мнений и дискуссии, которые являются неотъемлемой частью демократии, для того, чтобы прийти к общим действиям. Он позволил нам сделать больше, несмотря на трудности этого года.

Мы общими силами преодолели самые трудные моменты пандемии, сохранили внешние границы своей страны и Евросоюза, добились роста экономики, инвестиций, экспорта и зарплат. У того, что мы делаем, есть результаты", - сказал Кариньш.

Премьер-министр высказал благодарность всем, кто выбрал действовать, объединить усилия и взять ответственность за себя, своих близких и здоровье и безопасность всего общества.

"Каждый из нас - часть команды, который делает нашу страну сильной. Особенно хочу поблагодарить нашим героям - врачам и медицинскому персоналу, пограничникам, полицейским, земессаргам и солдатам вооруженных сил. Я горжусь нашими людьми и их профессиональностью, самоотверженностью, силой и любовью, с которой они делают свою работу", - подчеркнул премьер.

Кариньш в речи указал, что этот год принес закалку нашей экономике.

"Несмотря на трудности, она смогла приспособиться, вырасти и разнообразиться. У каждого предприятия в нашем народном хозяйстве свое место - и крупному экспортеру, и маленькому производителю.

За каждым предприятием стоят люди, чья находчивость, целеустремленность и способность сотрудничать является двигателем развития. Наша цель - создавать все лучшие условия для предпринимательской деятельности и рабочие места, вместо того, чтобы проводить широкую политику пособий. В то же время мы больше, чем когда-либо чувствуем долгосрочный вклад в науку и образование.

Нам нужны и будут нужны знающие и способные люди вместе с сильной научной базой. Поэтому я доволен, что мы встретим Новый год со значительным приростом финансирования нашей науки", - сказал премьер-министр.

В своей речи глава правительства обратил внимание на вопросы изменений климата.

Привычка - самый крупный враг развития и роста. Новая политика климата - возможность для наших предпринимателей и ученых уже сегодня создавать то, что весь мир будет использовать завтра.

Путь к восстановлению нашей независимости был тесно связан с движением за защиту окружающей среды. Сегодня политика климата снова может стать поворотной точкой в дальнейшем развитии нашей страны. Я уверен, что мы сумеем продумано и ответственно использовать созданные переменами возможности", - добавил премьер.