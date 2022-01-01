Сб, 1.01.2022
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В Нидерландах и Германии фейерверк забрал жизни людей

ФОТО: EPA/Scanpix

В результате взрыва пиротехники в немецком городе Хеннеф неподалеку от Бонна погиб 37-летний мужчина, а еще один 39-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Несчастный случай произошел, когда группа из 10 человек встречали Новый год. Согласно предварительным данным, взорвалось самодельное пиротехническое устройство. В свою очередь, в Нидерландах, в Хаксбергене, неподалеку от Энсхеде погиб 12-летний мальчик, который наблюдал, как фейерверк запускает взрослый, который позже был задержан и обвинен в причинении смерти по неосторожности.

Несчастный случай в Нидерландах произошел и еще задолго до празднования Нового года, в 11:30, и в нем пострадал также и некий 11-летний мальчик. Обстоятельства случившегося довольно неясны. Мэр Хаксбергена уже выразил соболезнования родственникам погибшего. "Мои мысли с людьми, которые теперь совершенно потрясены. Это самое худшее, что с вами может случиться", – сообщил радиостанции RTV Oost Роб Велтен.

Местные жители рассказали, что около полудня их удивил громкий хлопок. На улице, где произошла драма, несколько соседей каждый год устраивают небольшие празднования.

В Нидерландах по всей стране запрещено пользоваться петардами в Новый год. Правительство установило запрет уже второй год подряд, чтобы в условиях пандемии коронавируса не создавать дополнительную нагрузку на больницы. В 2019 году более 1300 человек получили травмы от фейерверка. В 2020 году из-за запрета их число сократилось на 70%.

В свою очередь, несчастный случай в Германии произошел вскоре после полуночи. Мужчины в возрасте 37 и 39 лет праздновали Новый год в составе десяти человек. Вскоре после полуночи, по словам свидетелей, они отделились от остальной группы. Внезапно раздался сильный грохот, и оба, тяжело раненные, лежали на земле.

37-летний мужчина умер, несмотря на попытки его реанимировать, а 39-летний мужчина был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами. В полиции подозревают, что для фейерверка могла быть использована самодельная петарда. Уголовная полиция начала расследование.

В Германии уже второй год незадолго до новогодних праздников запрещают торговать пиротехникой, поэтому многие люди едут заказывать их в Польшу, Нидерланды и Бельгию. Во многих самоуправлениях Германии установлены места, где пиротехнику запрещено использовать, но общего запрета за салюты нет.


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