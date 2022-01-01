Во время празднования Нового года человеку в лицо влетела ракета

В целом сотрудники NMPD вчера отправились на 1048 вызовов, из них 230 были связаны с разными травмами или происшествиями.

Для трех человек праздник закончился попаданием в больницу после несчастного случая с пиротехникой. В одном случае у потерпевшего петарда взорвалась в руке, нанеся серьезные ранения. В остальных случаях травмы были получены при попадании ракеты. Одному человеку она прилетела в лицо.

Возможно, из-за погодных условий 13 человек попали в больницу из-за падений, поскользнувшись на улицах. В основном получены травмы рук, ног и головы. Некоторые из этих травм были получены в первые часы нового года, когда люди возвращались домой после празднования.