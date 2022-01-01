Сб, 1.01.2022
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Во время празднования Нового года человеку в лицо влетела ракета

ФОТО: InfinitumProdux/Shutterstock

За время празднования Нового года медики получили схожее с другими выходными число вызовов. Три человека попали в больницу после происшествий с пиротехникой, информирует представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

В целом сотрудники NMPD вчера отправились на 1048 вызовов, из них 230 были связаны с разными травмами или происшествиями.

Для трех человек праздник закончился попаданием в больницу после несчастного случая с пиротехникой. В одном случае у потерпевшего петарда взорвалась в руке, нанеся серьезные ранения. В остальных случаях травмы были получены при попадании ракеты. Одному человеку она прилетела в лицо.

Возможно, из-за погодных условий 13 человек попали в больницу из-за падений, поскользнувшись на улицах. В основном получены травмы рук, ног и головы. Некоторые из этих травм были получены в первые часы нового года, когда люди возвращались домой после празднования.

Два человека получили травмы потяжелее. В одном случае в результате ДТП был сбит пешеход, во втором случае потерпевший упал с большой высоты. Оба человека были доставлены в больницу в стабильном состоянии.


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