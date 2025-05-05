Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас"

В этой тюрьме будут содержаться "самые жестокие и жестокие преступники Америки", написал Трамп на своей платформе Truth Social, добавив, что учреждение будет значительно расширено.

По данным Бюро тюрем США, тюрьма "Алькатрас" была закрыта в 1963 году из-за высоких эксплуатационных расходов, проработав всего 29 лет, и теперь служит туристической достопримечательностью.

Тюрьма расположена в двух километрах от побережья Сан-Франциско и рассчитана всего на 336 заключенных. Здесь содержалось несколько известных преступников, в том числе глава мафии Аль Капоне.

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"Когда мы были более серьезной страной, мы не стеснялись сажать в тюрьму самых опасных преступников и держать их подальше от тех, кому они могли причинить вред. Так и должно быть, - сказал Трамп. - Мы больше не потерпим этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах".