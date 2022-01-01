В итальянском порту нашли три тонны кокаина. Примерная стоимость - миллиард евро

Наркотики были найдены во время полицейской операции в порту города Джоя-Тауро.

Примерно 2,3 тонны кокаина были найдены в контейнерах с бананами, арахисом и перцем, которые привезены из Южной Америке.

Еще 850 кг кокаина были найдены в грузе бананов в машине, на территории порта.