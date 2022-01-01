В итальянском порту нашли три тонны кокаина. Примерная стоимость - миллиард евро
На юге Италии полиция 31 декабря нашла в порту больше трех тонн кокаина, которые на черном рынке могут стоить почти миллиард евро.
На юге Италии полиция 31 декабря нашла в порту больше трех тонн кокаина, которые на черном рынке могут стоить почти миллиард евро.
Наркотики были найдены во время полицейской операции в порту города Джоя-Тауро.
Примерно 2,3 тонны кокаина были найдены в контейнерах с бананами, арахисом и перцем, которые привезены из Южной Америке.
Еще 850 кг кокаина были найдены в грузе бананов в машине, на территории порта.
Напомним, 27 декабря в Maxima, в ящиках с бананами, было найдено около 168 кг кокаина.