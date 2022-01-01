Сб, 1.01.2022
Работники начали перетаскивать декорации, верхняя часть начала подниматься и... с большой высоты рухнула. Это могло быть больше трех метров Санита, зритель спектакля "Смильгис"
Санита, зритель спектакля "Смильгис"

В итальянском порту нашли три тонны кокаина. Примерная стоимость - миллиард евро

ФОТО: Stanislavskyi/Shutterstock

На юге Италии полиция 31 декабря нашла в порту больше трех тонн кокаина, которые на черном рынке могут стоить почти миллиард евро.

Наркотики были найдены во время полицейской операции в порту города Джоя-Тауро.

Примерно 2,3 тонны кокаина были найдены в контейнерах с бананами, арахисом и перцем, которые привезены из Южной Америке.

Еще 850 кг кокаина были найдены в грузе бананов в машине, на территории порта.

Напомним, 27 декабря в Maxima, в ящиках с бананами, было найдено около 168 кг кокаина.


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