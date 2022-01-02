Непривитые жители ОАЭ не смогут выехать из страны
Граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), невакцинированные против Covid-19, не будут допущены к выезду за границу, заявили власти страны в субботу, 1 января.
Граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), невакцинированные против Covid-19, не будут допущены к выезду за границу, заявили власти страны в субботу, 1 января.
Кроме того, тем, кто прошел курс первичной вакцинации, необходимо будет сделать бустерную прививку, если после введения второй дозы прошло достаточное время.
Запрет вступит в силу 10 января, сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM.
Базовый курс вакцинации завершили более 90% населения ОАЭ.