Вс, 2.01.2022
Желательно не участвовать в больших празднованиях или не идти туда, где много незнакомых людей Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Непривитые жители ОАЭ не смогут выехать из страны

ФОТО: Pexels

Граждане Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), невакцинированные против Covid-19, не будут допущены к выезду за границу, заявили власти страны в субботу, 1 января.

Кроме того, тем, кто прошел курс первичной вакцинации, необходимо будет сделать бустерную прививку, если после введения второй дозы прошло достаточное время.

Запрет вступит в силу 10 января, сообщает государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Базовый курс вакцинации завершили более 90% населения ОАЭ.


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