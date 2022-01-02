Ирина Хакамада о смерти мужа: "С меня свалился такой груз"

56-летний политик никогда не скрывала, что у нее с Владимиром Сиротинским был свободный брак. При всем при этом в прошлом Хакамада прощала избраннику его неверность, потому что очень любила и не хотела, чтобы их общая дочь Мария осталась без папы.

"Что у меня произошло в этом году? У меня умер муж. 25 лет прожили вместе. Долгов вообще... С другой стороны, мы были очень веселыми людьми, находились на одной волне... Повезло, что у нас был свободный брак, в этом есть позитив, поэтому произошедшее не воспринимается так трагично. Не умер он у меня на руках", - призналась она.

Сначала она чувствовала горе. Друзья каждую секунду думали о ней, были рядом, развлекали и не высказывали соболезнования.

После смерти мужа Хакамада ощутила себя полностью свободной.

"Я вдруг поняла, что ни за кого, кроме дочери, больше не отвечаю. С меня свалился такой груз, потому что мой прекрасный муж был чудесным ребенком. Я тащила на себе двух детей. Муж ушел красиво, весело. Думаю, он счастлив. Когда-нибудь мы встретимся", - отметила она.

По словам Хакамады, ее дочь Мария легко пережила смерть папы.

Напомним, Ирина Муцуовна была замужем четыре раза. Первый брак состоялся в 18-летнем возрасте, о чем она нисколько не сожалеет.