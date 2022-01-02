Квартира в плесени: женщина уже несколько лет борется с домоуправлением

Зима в этом году действительно балует богатым снежным покровом. Однако Гиту, чья квартира находится на последнем этаже пятиэтажного дома, такие осадки явно не радуют. Как только снег начинает таять, на потолке появляются капли воды.

Гита уже начала привыкать к осадкам в своем доме. В дождливый день или оттепель наружные стены квартиры намокают.

Хозяйка квартиры отметила, что это уже второе Рождество, которое она встречает в заплесневелых от сырости комнатах.

Плесень распространяется не только на кухне, но и в гостиной и детской спальне. Это очень опасно для здоровья, так как плесень является источником аллергенов и выделяет потенциально токсичные вещества, которые могут вызывать различные респираторные заболевания - бронхит, пневмонию, астму.

Уже в прошлом году Шефере-Штейнберга обратилась к управляющему домом - Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde - и надеялась, что вопрос будет решен. Однако ее проблема и жилье особо никого не интересовали.

"Наш управляющий, который управляет этим домом, не проверял квартиру во время чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 в январе, потому что, во-первых, 90% наших сотрудников заболели во время первой волны. Мы все переболели, и это было технически невозможно", - сказал глава Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Сигнис Ринс.

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde сообщило, что в 2020 году проводился опрос жителей на предмет необходимости технического осмотра жилого дома, а также для оценки необходимости ремонта крыши. Однако ответа получено не было.

Управляющий домом отреагировал только тогда, когда Шефере-Штейнберга написала второе заявление о влажности и плесени в доме. Однако проверили не крышу, а техническое состояние ее квартиры.

Хозяйку квартиры обвинили в том, что в доме слишком часто готовят еду, а испарения вызывают влагу и плесень в доме.

При этом хозяйка квартиры отметила, что ремонт в квартире был сделан более десяти лет назад, и все эти десять лет проблем с влажностью не было.

Передача 4. studija решила привлечь независимых экспертов по недвижимости для оценки ситуации, выслав материалы, на которых видна влажность и плесень в квартире.

"Очевидно, что где-то протекает крыша", - сказал строительный эксперт Раймонд Калугин. Оскар Зариньш, председатель правления SIA Big Bang Realty, пришел к аналогичному выводу: "Ответственность за сложившуюся ситуацию, в том числе финансовую, и за то, чтобы все было восстановлено, как прежде, несет управляющий домом, потому что это его работа - следить за тем, чтобы у населения не было таких проблем. (...) Здесь видно, что в дом затекает вода".

Глава Jelgavas nekustamā īpašumu pārvalde, выслушав вердикт независимых экспертов, был готов немедленно отреагировать, чтобы ситуация могла быть разрешена добросовестно, и в разговоре с передачей рассказал о плане действий.

"Если [повторный осмотр] покажет, что это действительно протечка крыши, если вода идет с крыши, то мы напишем страховщикам, чтобы владелец квартиры мог связаться со страховой компанией, и мы возместим эти убытки. Мы обязательно заплатим", - сказал глава предприятия.