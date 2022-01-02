Соратница Навального: перед отравлением в отеле сменили охрану

"За два дня до нашего приезда в гостинице полностью сменилась команда безопасности и охранников. И во время, когда мы там останавливались, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди. То есть, наш источник не знает кто это. Он только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело так, как будто наняли новый ЧОП. А мы теперь понимаем, что это был никакой не новый ЧОП, а это ФСБ сидело на камерах и на всем. И они не то что выкрали записи с камер, там изначально система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала гостиницы", - цитирует ее слова "Медуза".

По словам Певчих, о смене охраны в гостинице Xander команда Навального узнала после того, как в декабре 2021 года объявила вознаграждение за информацию, связанную с отравлением политика.

Напомним, 20 августа 2020 года, Навальному стало плохо в самолете, следовавшем рейсом Томск - Москва. Его доставили в больницу в Омске, однако через два дня перевезли в клинику в Германии. Правительство Германии сообщило, что политик был отправлен веществом из группы "Новичок". Россия отрицает причастность к отравлению политика.

Перед вылетом из Томска в Москву Навальный останавливался в гостинице Xander. После известия о том, что политику стало плохо, его соратники обыскали его номер. По их словам, там они нашли бутылку, которую им удалось вывезти в Германию и на которой позже обнаружили следы "Новичка".

В декабре 2020 года The Insider и Bellingcat выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники специальной группы ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в отравлении политика.