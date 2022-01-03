Посол Латвии в НАТО: Военные угрозы России становятся все более реальными

В прошлом году западный мир два раза потрясло концентрирование российских военных сил у границ Украины. Размещенные во второй раз силы находятся там по-прежнему, поддерживая давление. Решение конфликта пока что не достигнуто.

Говоря об этом годе - каким он будет. Звучат разговоры, что военные действия России против Украины могут произойти в январе, феврале. Насколько это реально? Действительно ли угрозы Запада о болезненных экономических санкциях не смогут удержать Россию?

Ситуация становится все более серьезной и военные угрозы российской власти становятся все реальнее. Международное сообщество высказало предупреждения властям России, очень серьезные предупреждения.

Но сейчас есть ощущение, что эти предупреждения Запада не достигли своей цели?

Независимо от этого, нам, международному сообществу, эту позицию нужно выразить и надо все-таки дать агрессору понять, что лучшим решением будет не нападать и не осуществлять никаких агрессивных действий. Соответственно, властям России стоит прислушаться, и я думаю, что весь понимающий мир понимает, что правильным решением было бы не осуществлять никакой агрессии против Украины.

НАТО ясно сказало, что из-за Украины воевать не будет. Если все-таки произойдет вторжение в Украину, что это будет означать для нас, для Латвии? Вы сказали, что может увеличиться присутствие сил НАТО, но какие еще шаги в тот момент будут сделаны? Что произойдет с нами?

Эти агрессивные действия, военное вторжение, которые требуют концентрации сил всех видов. Для нас - концентрации своих военных сил, координирование с союзниками НАТО, размещение дополнительных сил союзников НАТО в Латвии и параллельно - действия Латвии и других стран-союзников по поддержке Украины.

Какими они могут быть? В любом случае индивидуальными, но в любом случае определенно страны НАТО поддержат Украину - кто что сможет предложить и что потребуется Украине.

С Россией здесь в помещениях НАТО переговоры больше не проходят. Дипломатические отношение по сути прекращены, так как совет Россия - НАТО не проходит. Каким для России может быть путь обратно?

Это не ответственность нескольких сторон. Это ответственность России за то, что нет диалога НАТО - Россия. Параллельно с политикой сдерживания НАТО призывает Россию к диалогу, и единственный способ, как вернуться к этому диалогу - Россия должна определиться и сесть за стол переговоров.