Пн, 3.01.2022
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Эгил Левитс

Жизнь после 11 января: сегодня Минздрав должен представить подготовленные поправки

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Группа по оперативному управлению сегодня продолжит обсуждение мер эпидемиологической безопасности после окончания режима чрезвычайной ситуации 11 января, свидетельствует протокол заседания группы от 28 декабря.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения рекомендует продлить объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели.

Представители Минздрава на заседании указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении режима ЧС к сегодняшнему заседанию Группы по оперативному управлению.

Как сообщалось, объявленный ранее режим чрезвычайной ситуации из-за распространения Covid-19 действует до 11 января и предусматривает различные ограничения.


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