Жизнь после 11 января: сегодня Минздрав должен представить подготовленные поправки

Как сообщалось, Министерство здравоохранения рекомендует продлить объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 по крайней мере на три или четыре недели.

Представители Минздрава на заседании указали, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении режима ЧС к сегодняшнему заседанию Группы по оперативному управлению.