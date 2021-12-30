Минздрав хочет продлить режим чрезвычайной ситуации на три-четыре недели

Минздрав на заседании указал, что в настоящее время смягчение эпидемиологических требований не представляется возможным.

Также министерство предлагает ввести дополнительные требования безопасности, например, ношение медицинских масок или респираторов FFP2, обязательное тестирование работников в критически важных отраслях, максимально продолжать удаленную работу, ввести дополнительное самотестирование, например, в любительском спорте, на репетициях хоров и танцевальных коллективов.

Минздраву поручено эти рекомендации подготовить в виде поправок к распоряжению правительства об объявлении режима чрезвычайной ситуации к следующему заседанию OVG, которое состоится 3 января.