"У меня две большие семьи - одна в Латвии, другая в России". Как Лигита нашла свою биологическую мать

Лигита (имя изменено) внезапно узнала о том, что удочерена, в 35 лет. Прошло время до того, как она при поддержке семьи решила начать искать свою биологическую мать. Сейчас, когда ей 51 год, у нее есть два больших семейства - одно в Латвии, другое в России.

"Связаться с биологической семьей меня убедили муж и дочь", - рассказала Лигита.

Для женщины в 35 лет стала большим шоком новость о том, что она удочерена. Ей об этом рассказала близкая родственница, которая хотела причинить ей боль после смерти мамы и папы. Не в силах поверить в это, она обратилась к другим родственникам - двоюродному брату и сестре. "Они подтвердили, что знали об этом. Они просто не говорили об этом мне", - вспоминает Лигита.

"Прошло какое-то время... Тогда никого не хотела видеть, так как одновременно злилась как на одну, так и на вторую маму, но вот сейчас уже прошло много лет", - говорит Лигита. Она начала искать биологическую мать примерно десять лет назад. Лигита отправилась в Ригу за необходимыми документами.

"Я получила эту бумагу. Тогда у меня был второй шок. Я узнала, что моя биологическая мама уехала в Удмуртию", - рассказала Лигита. Прошло какое-то время, и летом 2021 года дочь снова побудила ее действовать. "Несколько лет назад вы искали своих родственников, для вас это еще актуально?" - спросил ее волонтер программы "Жди меня" из Латвии Мартиньш Зиебергс.

Лигита отправила все необходимые данные. Спустя какое-то время, когда она вместе с семьей уехала из страны, чтобы посетить Польшу, она получила звонок от Зиебергса о том, что родственники найдены. Они живут в Башкортостане. Мартиньш на тот момент уже связался с ними, и те обещали позвонить Лигите.

"Это было очень мило, что он связался, что мне даже будут звонить... Все их звонки... Это было очень трогательно. Я не была разочарована, ведь если бы я жила в России, я не была бы той, кто я есть сейчас",

- отмечает Лигита.

Женщина узнала, что у нее есть брат и сестра. Биологическая мать рассказала, что родила Лигиту в 17 лет, когда приехала на заработки в Латвию, а затем уехала. "Ей было 17 лет, можно понять. Молодая девочка, и парень ее бросил. Все так повернулось, но... Она мне все это рассказала, и я верю в это. Я ее не осуждаю, как и моя семья не осуждает. Мы поговорили, и она не забыла, что у нее есть еще один ребенок, не считая тех двоих в России. Мама не верила, что когда-нибудь найдет меня, но всегда думала обо мне. Это шло у нее от сердца", - объясняет Лигита.

Она признает, что сейчас чувствует себя сильнее, поскольку у нее теперь две большие семьи.

"Я выросла у своей приемной мамы, у которой мне было очень хорошо и я ни в чем не нуждалась. Идеальнее быть не могло. Она меня вырастила и воспитала. Хотя она и умерла, сейчас я понимаю, что я намного богаче. Одна мама умерла, но у меня сейчас есть вторая. Мы созваниваемся, общаемся, и я осознаю, что где-то есть мои кровные родственники. Я считаю, что я самая богатая и только приобрела от того, что знаю, что у меня две большие семьи: одна из Латвии, вторая - из России.

В России они сформировали семейное древо, у мамы несколько братьев и сестер. Некоторые уже умерли, но, как мне сказала сестра, с которой мы больше всего контактируем, я тоже буду включена в семейное древо. Это очень приятно!" - рассказала Лигита.

Также она сказала, что вместе с мужем и семьей дочери планирует отправиться в Россию в гости к биологической матери и другим родным.

"Мы вообще любим путешествовать, насколько позволяют наши кошельки. Каждый год куда-то ездим", - рассказывает Лигита. Этим летом они планируют отправиться к родне, если это будет возможно.