"Если бы не мама, я, наверно, спилась бы и повесилась"

"Было Рождество. Я просыпаюсь утром от того, что кто-то целует меня и что-то на меня ложится. Открываю глаза и вижу огрооомный медведь! А я говорила маме, что хочу большого медведя, чтобы лежать на нем и обнимать его. И мама стоит. Я расплакалась", - вспоминает Мадлена сюрприз от приемной мамы. Мадлена - еще одна героиня проекта RUS TVNET "(Не)детские проблемы".

"(Не)детские проблемы" - это серия статей RUS TVNET, посвященная тем детям Латвии, которым повезло меньше других. У них нет заботливых родителей, дома, а порой и здоровья. Первая часть этого проекта посвящена приемным семьям - особой форме опеки, о которой в Латвии говорят все еще мало. Приемная семья - не конечный дом ребенка, оставшегося без попечительства родителей, однако это более благоприятная во всех смыслах среда в сравнении с детдомом. В рамках этого проекта мы рассказываем о роли приемных семей глазами мам и детей, сопровождая информацию официальными данными и мнением экспертов.

ФОТО: Из личного архива

Мадлене [фамилию девушка попросила не называть - Прим.ред.] 21 год. Свою работу она решила связать с детьми - пока как няня. У нее уже есть образование социального реабилитолога и сейчас она учится на социального работника.

Выбор профессии обусловлен не случайностью, а жизненным опытом за плечами: она - сирота с юных лет. Ее мама умерла, когда девочке было девять, с отцом, который пил и принимал наркотики, контакта нет, а старшая сестра не справилась с трудным подростком и их общение прервалось. Несколько лет Мадлена прожила у тети и дяди, хороших, но любящих выпить людей. Далее последовала травля в школе, дурная компания и уголовное дело, в котором девушка значится жертвой сексуального насилия.

В 15 лет она оказалась в Кризисном центре. "Мне повезло, что я не попала в детский дом. Мне кажется, это плюс-минус одно и то же, но дети другие. В Кризисном центре еще нормальные люди, а в детдоме - уже более сломленные, разрушенные и озлобленные", - рассказывает Мадлена. Спустя время ее должны были перевести в детдом, но по разным обстоятельствам этот процесс затягивался. Директор Кризисного центра Агнесе предложила девочке вариант с временной семьей и та согласилась.

В чем отличие между Кризисным центром и детдомом? Кризисный центр - это социальное учреждение, в котором оказывается временная психологическая и другая помощь лицам, оказавшимся в кризисной ситуации. Учреждение долгосрочного социального ухода и социальной реабилитации (детдом) - социальное учреждение, которое обеспечивает полный уход и социальную реабилитацию лицу, неспособному позаботиться о себе в силу своего возраста или состояния здоровья, а также детям-сиротам и детям, которые остались без попечительства родителей. Детей помещают в Кризисный центр лишь на короткий срок, чтобы оказать помощь в кризисной ситуации. Например, если ребенок подвергся насилию, он или она могут получать услуги социальной реабилитации на срок до 30 или до 60 дней. От чего зависит, куда попадает ребенок - в Кризисный центр или детдом? В детдом ребенка помещают только по решению Сиротского суда, когда у родителей отнимают права на опеку. В свою очередь в Кризисный центр ребенка могут поместить полиция, Сиротский суд и социальная служба, и в этом случае права родителей на опеку могут и не быть приостановлены ​​до выяснения ситуации.

"Директор позвонила каким-то семьям, меня, возможно, предлагали другим, но откликнулась моя мама", - именно мамой называет Мадлена Риту, которая решилась взять трудного подростка к себе.

О моменте, когда она приехала в новый дом, девушка вспоминает: "Там целый табор был! Приехали, мне показали место, где я буду жить и спать. Стали разбирать шкафы и девчонки спросили, что мне нужно из одежды дать, чем-то поделились. Так со всеми и познакомилась".

Дети никогда не забывают свои корни

"Кто-то теряет близкого человека и думает, что жизнь закончилась. Наоборот, она начинается с этого момента. Просто уже другая", - говорит Мадлена, вспоминая свою родную маму. "Корни очень влияют. Если ты их не принимаешь, то это начинает работать против тебя. (...) Ты говоришь спасибо за то, что они дали мне жизнь и идешь дальше", - говорит Мадлена.

Родную маму она вспоминает с грустью. Отец ее бил, и она ушла от него. Новые партнеры мамы приходили и уходили. Мама много работала и маленькая девочка часто оставалась дома одна. Один из партнеров матери даже домогался до Мадлены. Не забывал он и периодически избивать ее маму. В попытке сбежать от него, семье приходилось переезжать с одного района - в другой, за все свое детство Мадлена поменяла не одну школу и интернат. Спустя время здоровье мамы стало ухудшаться - до тех пор, пока маленькому ребенку не пришлось заботиться о ней.

"Это был четвертый класс, было трудно, потому что мама уже совсем как зомби была..." - вспоминает девушка.

С родной старшей сестрой отношения сложились не лучшим образом: "У нее много обид на нашу родную маму, на меня много. Я для нее открыта, но она не подпускает меня к себе".

По словам Мадлены, когда ее перевели в Кризисный центр, сестра выписала ее из квартиры. Она может посмотреть, кто там сейчас живет, и знает, что у сестры уже своя семья: "Смотрю - старшему уже 13, маленькому - шесть. И мне так грустно стало. Это же твои родные, может встретиться... Я очень надеюсь, что в далеком будущем что-то изменится в ее сердце. И мы продолжим общаться".

"Лучше, когда есть те, кого ты можешь назвать мамой или папой"

ФОТО: Из личного архива

Риту она уже почти не зовет по имени, правда, к этому она пришла не сразу: "Я не могу сказать, когда так получилось - через месяц или два. Но как-то мы разговаривали и я такая - "Мама..." У меня аж щелкнуло. Это произошло настолько естественно и спонтанно, что я опешила о того, что сказала. А Рита отреагировала очень радостно", - вспоминает девушка.

Мадлена отмечает, что не все дети могут перебороть себя и назвать фактически чужого человека мамой, хотя, по ее мнению, им это нужно: "Это такой барьер, но ребенку лучше, когда он зовет [кого-то] мамой. Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой".

Она общается с Ритой и после наступления совершеннолетия. Когда Мадлене исполнилось 18 лет, она съехала от мамы - в тот же дом, на этаж выше. "Я могу ей доверить все. Если что-то плохое произойдет, то я обязательно поделюсь. Она тоже очень много всего мне рассказывает", - говорит Мадлена. И поддержка эта не только на словах: например, когда она переезжала, Рита, как и полагается матери, помогала своей дочери со всем необходимым - от совместных походов по магазинам за всем необходимым, до посещений соцучреждений.

По словам Мадлены, как сироте (у кого нет мамы или папы) ей полагается от государства собственная квартира. Пока она стоит в очереди, и ей оплачивают аренду и коммунальные. Также пока она учится ей начисляется пособие по потере кормильца. ​

Финансовая помощь сиротам после совершеннолетия ​Ежегодно около 500 детей-сирот или детей, оставшихся без попечительства родителей, достигают совершеннолетия (в 2020 году таких детей было 490). У всех есть право получить: 1) одноразовое пособие для начала самостоятельной жизни - минимум 218 евро (если есть инвалидность с детства - минимум 327 евро). Выплачивает самоуправление или учреждение, в котором содержался ребенок; 2) одноразовое пособие для приобретения бытовых вещей и мягкого инвентаря - минимум 820,05 евро*. Выплачивает самоуправление, в котором было принято решение Сиротского суда; *До 1 января этого года пособие составляло всего 249,71 евро. 3) пособие на жилье или жилое помещение до достижения 24 лет. Выплачивает самоуправление, в котором было принято решение Сиротского суда. Если совершеннолетний продолжает учиться, дополнительно он имеет право на: 1) пособие на ежемесячные расходы - минимум 109 евро (если есть инвалидность с детства - минимум 163 евро); 2) государственное семейное пособие - 11,38 евро (выплачивают до 20 лет при условии, что совершеннолетний не вступает в брак); 3) пенсию по утрате кормильца - если совершеннолетний учится очно и не старше 24 лет. Минимальный размер пенсии для детей от 7 лет - 111 евро; 4) льготы на общественный транспорт. 5) средства на содержание (uzturlīdzekļi) - если совершеннолетний получает основное, среднее, профессиональное или специальное образование и не старше 21 года.

"Вот есть Jauniešu atbalsta centrs [Центр поддержки молодежи - с лат. яз.], где помогают молодым ребятам. Но они даже такую функцию не выполняют. Выполняет - мама, - признается Мадлена. - Если бы мама не приняла меня безусловно и не открыла мне свое сердце, то, наверно, я бы спилась и повесилась где-то. У меня была слишком

Мама все время устраивала сюрпризы. Так, на свой день рождения у Мадлены исполнилась маленькая мечта - прокатиться на мотоцикле ФОТО: Из личного архива

сложная ситуация", - вспоминает Мадлена.

Есть и еще один человек, который стал для Мадлены родным - это брат Сурхан. "Просто чувствуешь, что это брат. Были моменты, когда было тяжело и переживаниями я с ним делилась. Он делился своим опытом. Это сближает".

Временная семья - лучше Детского дома? Мнение Мадлены

"Если в семье бьют, сексуальное и физическое, эмоциональное насилие, которое просто уничтожает ребенка - эта жуткая смесь, конечно, ребенку будет лучше в Кризисном центре или детском доме. Но лучше всего - во временной семье... (...) Я знаю, что в детдоме жуткая система, что там воспитатели, которые могут и слово броское кинуть, и руку поднять. То же самое и, когда я училась в Интернате. Да и в любой школе - происходит это насилие. И вот это очень сильно травмирует ребенка. Лучше определить его в более здоровую атмосферу и дать лучшие условия для жизни", - поясняет Мадлена.

ФОТО: Из личного архива

Именно в таких условиях Мадлена и оказалась в нужный момент: "Когда я пришла к маме, - она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Я пришла как колючий кактус, неисправный ребенок и все изменилось: другое отношение и вообще все по-другому! Наверно, это и стало нашим большим фундаментом".