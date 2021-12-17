"Детские дома - это просто преступление".

Детских домов быть не должно - это не фраза мечтателя, который хотел бы, чтобы все дети мира были счастливы (хотя это безусловно было бы здорово). Речь о том, что такого учреждения не должно существовать в принципе, когда есть современная альтернатива в виде кризисных центров и временных приемных семей.

В 2017 году государство признало, что в Риге, в столичном детском доме на улице Капселю, совершалось физическое и эмоциональное насилие над воспитанниками. Руководство сменили, условия для детей улучшили, но факт говорит сам за себя - в 2022 году этому месту исполнится 100 лет, и очень показательно, что спустя целый век - это все еще детдом. Чиновники могут называть его центром ухода за детьми, учреждением по социальной реабилитации, но как его не назови - это все еще по сути детдом. И если 100 лет назад его открытие было прогрессом, государственной заботой о сиротах после Первой мировой войны, то сегодня такая форма опеки - абсолютный пережиток прошлого, травмирующий детей.

В рамках серии статей "(Не)детские проблемы" разбираемся, почему пусть даже временная, но семья, для ребенка лучше, чем опыт в учреждении. ​Экспертом в этом вопросе выступил Никита Безбородов - руководитель клиники детской психиатрии Детской клинической университетской больницы, доцент университета имени Страдиня и руководитель по развитию Центра подростковых ресурсов.

"Дети боятся детских домов. Я работала с детьми, которые по 6-7 лет были в детском доме. Это настолько глубоко сломленные люди, внутри вся внутренняя система психики полностью испорчена. Поэтому я знаю, что такое детдомовский ребенок и ребенок из хоть какой неблагополучной, но из семьи. Это две большие разницы". Рита, временная приемная мама

"С многих точек зрения, если мы говорим о развитии ребенка, безусловно нахождение в приемной семье лучше, чем нахождение в социальных учреждениях", - признает психиатр. Естественно, когда ребенка изымают из семьи и перемещают в непривычную ему среду - детдом/Кризисный центр/приемную семью - это в принципе травматичное событие. "Но разница в том, что в социальном учреждении у ребенка по сути нет никакого основного вовлеченного лица. То есть ребенок и так травмирован и происходит отделение от первичного попечителя. Если же его помещают в семейную среду, то ясно, что этот примарный попечитель - определенный человек", - рассказывает Безбородов.

Проще говоря, отделение от родителя болезненно, ребенок к нему привязан, однако в семейной среде есть хотя бы небольшой, но шанс, что функция основного вовлеченного лица будет исполнена.

"Детские дома - это просто преступление". Рита, временная приемная мама "Мне повезло, что я не попала в детский дом. Мне кажется, это плюс-минус одно и то же, но дети другие. В Кризисном центре еще нормальные люди, а в детдоме - уже более сломленные, разрушенные и озлобленные". Мадлена, выросшая во временной приемной семье

Детдома появились в Латвии в начале 20 века, стабилизировались в советское время. "Безусловно тогда это был шаг вперед. А теперь ясно, что у нас намного больше знаний про развитие ребенка", - говорит Безбородов. Эксперт отмечает, что эти системы сейчас стационарны, то есть остановились в своем развитии.

В Латвии не было исследований на тему разницы влияния нахождения в приемных семьях и учреждениях, но в мире были. И субъективный опыт детей-подростков, которые находились в хорошо поддерживаемой страной системе приемных временных семей и даже кризисных центров, - лучше, чем в детдоме.

"Это такая потребность. Тогда и состояние становится лучше и как-то психологически легче, когда у тебя есть люди, которых ты можешь назвать мамой и папой. Особенно мамой". Мадлена, выросшая во временной приемной семье "Если бы социальные работники были не как воспитатели, а могли бы давать любовь детям, все было бы по-другому. У нас в детдоме было много сотрудников, но я помню только одну, которая с любовью относилась к нам. Обычно воспитатели в приказном тоне разговаривают. Если бы это было бы у детей, они бы не пропали". Сурхан, воспитанный во временной приемной семье

В практике психиатра были и такие инциденты, когда ребенок менял не одну и не две приемные семьи. Это, безусловно, не лучше пребывания в детдоме. Конечно, есть и аргументы в пользу учреждений, однако они не абсолютны в отличие от пребывания в приемных семьях, отмечает Безбородов.

Психиатр выделил несколько положительных факторов в пользу приемных семей:

• Развитие коммуникации. У детей, которые находятся в учреждении, намного меньше возможностей прямого контакта с другими людьми. "В принципе социальное развитие происходит через межличностную коммуникацию. В контексте кризисной ситуации, когда есть необходимость забрать ребенка из небезопасной среды, ясно, что он чаще всего травмирован. И это как раз период, когда ему нужно намного больше поддержки и помощи со стороны. И этот момент межличностной коммуникации очень важен. Соответственно, в семейной среде таких возможностей больше", - рассказывает Безбородов.

"Когда я пришла к маме, она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Я пришла как колючий кактус, неисправный ребенок и все изменилось: другое отношение и вообще все по-другому! Наверно, это и стало нашим большим фундаментом". Мадлена, выросшая во временной приемной семье

• Возможности вовлечения​. Сюда можно отнести как образование в целом, так и любые формы внешкольной деятельности. "Есть достаточное количество доказательств, что, находясь в соцучреждении, у детей намного меньше возможностей сохранить и продолжить активности другого типа (внешкольные кружки и так далее). Даже если это сохраняется, все это труднее приспособить к индивидуальным потребностям ребенка. Опять же в детдоме, если что-то есть, то это какая-то коллективная активность и это меньше принимает во внимание индивидуальные таланты, возможности и потребности ребенка", - признает психиатр.

Если совсем упростить и обобщить вышесказанное - в семейной среде ребенок учится всем жизненным и бытовым навыкам - начиная от построения отношений внутри и вне семьи и заканчивая выполнением домашних обязанностей. Кроме того, в семье растят индивидуальность. Детский дом таких функций качественно выполнить не может по определению.

"Материнский инстинкт никто не отменял. Дети приходят - и вы также выливаете свою любовь на них". Антонина, мама воспитавшая 28 детей "Если бы мама не приняла меня безусловно и не открыла мне свое сердце, то, наверно, я бы спилась и повесилась где-то". Мадлена, выросшая во временной приемной семье

Парадоксально, но за воспитание индивидуальности страна платит меньше

Немаловажный фактор в воспитании ребенка в приемной семье или в учреждении - цена. Не раз во время подготовки материалов по теме мы слышали, что в Латвии воспитание ребенка во временной семье государству обходится дешевле, чем его пребывание в детдоме. При этом, именно в семье у ребенка больше шансов обрести свою индивидуальность. Как так получается?

"3 евро в день! Мы уже говорили об этом [инспекторам, сиротскому суду и прессе] много раз, но фраза одна и та же - денег нет. Много? Мало? Мало! Не хватает". Антонина, мама воспитавшая 28 детей "До 18 на пособиях детей несложно растить. Я получаю пособия на ребенка от государства. С деньгами несложно. Сложнее дальше, когда им исполняется 18". Рита, временная приемная мама

"В Латвии таких исследований нет, потому что мы в принципе очень плохо считаем расходы, но во многих странах мира цена безусловно очень важный фактор и ясно, что нахождение и в семейной среде тоже стоит денег. Отдельный вопрос - какие факторы должны быть, чтобы это было эффективно. Если сравнивать, то нахождение ребенка в институции, даже если оно кратковременное, - стоит намного дороже, чем нахождение в приемной семье", - говорит Безбородов.

По мнению специалиста, та помощь, которую оказывают приемным семьям в Латвии, - недостаточна. Особенно, если говорить о специфических типах приемных семей, которые занимаются детьми с тяжелыми расстройствами разного рода. "Ребенок обычно попадает в адопцию или временную приемную семью не от хорошей жизни. Он, скорее всего, находился в не очень благоприятной среде, он сильно травмирован, начиная от недостаточного ухода до сексуального и физического насилия. И ясно, что у этих детей очень много потребностей. И чтобы качественно им помочь, это требует дополнительных знаний, навыков и ресурсов".

Министерство благосостояния на вопрос, в какую общую годовую сумму государству обходится содержание детдомов и приемных семей, прямо не отвечает, потому что таких данных попросту нет. В Минблаге это объясняют множеством источников финансирования, например, пособие на питание приемным семьям выплачивают самоуправления, и в каждом - оно разное, так как государство определило лишь минимальный порог, поэтому сосчитать все расходы не представляется возможным. Чтобы выйти из ситуации госчиновники предлагают общие публично доступные данные о расходах на содержание в учреждениях. Согласно этим данным, расходы за 2020 год:

в государственных центрах социального ухода в среднем составляли 1158,49 евро на человека в месяц (средние расходы на детей и взрослых вместе взятые);

на человека в месяц (средние расходы на детей и взрослых вместе взятые); в муниципальных и основанных другими лицами учреждениях длительного социального ухода в среднем составляли 1454,08 евро в месяц на одного ребенка.

Большая часть этих расходов ушла на зарплаты сотрудников, далее следуют коммунальные услуги, содержание недвижимости, питание, инвентарь, лекарства, средства гигиены и другие позиции, включая мероприятия по досугу.

Приемные семьи также получают поддержку от государства, подробно о суммах мы писали здесь. Из основного - финансовое вознаграждение за исполнение обязанностей приемной семьи, в которой растут трое и более детей, составляет 273,60 евро в месяц, дополнительно самоуправление выплачивает пособие на питание - не менее 215 евро в месяц за ребенка до 6 лет и не менее 258 евро в месяц за ребенка от 7 до 17 лет.

Несложно предположить, что в 2020 году на содержание 568 детей, находившихся в детдомах по состоянию на 31.12.2020, государство потратило больше, чем на воспитание 1377 детей, пребывавших на тот момент в приемных семьях. Однако, напрямую Минблаг этого не подтверждает.

Приемная семья - не конечная цель

Очень важно подчеркнуть, что временная приемная семья - безусловно более благоприятная среда для ребенка в сравнении с детдомом, но вовсе не лучшая.

"Если в доме небезопасная во всех смыслах среда для ребенка, то его нужно забирать оттуда. Если мы дальше сравниваем, особенно кризисные моменты, ясно, что за неимением лучшего - соцучреждение лучше, чем оставаться в этой среде. Дальше, если мы сравниваем, ясно, что временная приемная семья лучше, чем соцучреждение. А адопция лучше, чем временная приемная семья. Глобально - адопция - это момент, когда просто появляется родитель. Он другой, но он твой родитель со всеми вытекающими, и это лучше чем временная приемная семья", - поясняет Никита Безбородов.