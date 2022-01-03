"Тупость года": зрителей LTV7 смутил перевод концерта Depeche Mode
Пользователей Twitter основательно смутила трансляция концертного тура The Excite группы Depeche Mode, которую показал канал LTV7.
Пользователей Twitter основательно смутила трансляция концертного тура The Excite группы Depeche Mode, которую показал канал LTV7.
"Невероятно ужасно - LTV переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence и это переводят. Можно оберегать этот латышский язык, но..." - написала пользовательница Twitter и добавила фрагмент видео с переводом.
Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski 🤦🏼♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … 🤦🏼♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU— Alise Pabērza (@alise_paberza) January 1, 2022
Публикация стала хитом в соцсетях и люди стали делиться своими наблюдениями. "Классический пример, когда все задействованные понимают, что творят абсурд, но творят - потому что таков закон. Ни у кого нет сил/энергии/творчества/желания/храбрости поискать другой способ", "Еще только первый день года, а LTV уже позаботилось о кандидатуре в номинации "Тупость года 2022", "Дайнис Поргантс говорит поверх песен Depeche Mode… Что-то более бредовое я давно не видел...", "Как Поргантс в этот момент от такой тупости не заржал?" - писали комментаторы.
"Невероятно. Еще надо только пойти и съесть "горячих собак", есть и такой перевод", - писал Артис Пабрикс. "Из-за неправильных причин, c неправильными оборотами, в неправильный день и неделю, была применена техника с неверным методом", - добавил Нил Сакс Константинов.
Многие зрители отметили, что есть возможность выбрать оригинальный язык без перевода.
Концертный фильм группы Depeche Mode The Excite снят в 2001 году в Париже. На нем присутствовало 16 тысяч зрителей. Прозвучали такие хиты, как Personal Jesus, Black Celebration, Walking In My Shoes и многие другие.