"Тупость года": зрителей LTV7 смутил перевод концерта Depeche Mode

"Невероятно ужасно - LTV переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence и это переводят. Можно оберегать этот латышский язык, но..." - написала пользовательница Twitter и добавила фрагмент видео с переводом.

Izcili drausmīgi - @LatvijasTV tulko Depeche Mode koncertu latviski 🤦🏼‍♀️, publika dzied līdzi “Enjoy The Silence” un tas tiek iztulkots. Var jau sargāt to latviešu valodu, bet nu … 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/IZ88agHwIU

"Невероятно. Еще надо только пойти и съесть "горячих собак", есть и такой перевод", - писал Артис Пабрикс. "Из-за неправильных причин, c неправильными оборотами, в неправильный день и неделю, была применена техника с неверным методом", - добавил Нил Сакс Константинов.

Концертный фильм группы Depeche Mode The Excite снят в 2001 году в Париже. На нем присутствовало 16 тысяч зрителей. Прозвучали такие хиты, как Personal Jesus, Black Celebration, Walking In My Shoes и многие другие.