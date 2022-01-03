"Тупость года": зрителей LTV7 смутил перевод концерта Depeche Mode

"Все, что я бы хотел, все, что мне надо, это здесь - мои руки. Слова излишни и не нужны, они могут только навредить".

Публикация стала хитом в соцсетях и люди стали делиться своими наблюдениями. "Классический пример, когда все задействованные понимают, что творят абсурд, но творят - потому что таков закон. Ни у кого нет сил/энергии/творчества/желания/храбрости поискать другой способ", "Еще только первый день года, а LTV уже позаботилось о кандидатуре в номинации "Тупость года 2022", "Дайнис Поргантс говорит поверх песен Depeche Mode… Что-то более бредовое я давно не видел...", "Как Поргантс в этот момент от такой тупости не заржал?" - писали комментаторы.