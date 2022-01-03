Пн, 3.01.2022
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Эгил Левитс

"Тупость года": зрителей LTV7 смутил перевод концерта Depeche Mode

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Пользователей Twitter основательно смутила трансляция концертного тура The Excite группы Depeche Mode, которую показал канал LTV7.

"Невероятно ужасно - LTV переводит концерт Depeche Mode на латышский, публика поет вместе Enjoy The Silence и это переводят. Можно оберегать этот латышский язык, но..." - написала пользовательница Twitter и добавила фрагмент видео с переводом. 

"Все, что я бы хотел, все, что мне надо, это здесь - мои руки. Слова излишни и не нужны, они могут только навредить".

Публикация стала хитом в соцсетях и люди стали делиться своими наблюдениями. "Классический пример, когда все задействованные понимают, что творят абсурд, но творят - потому что таков закон. Ни у кого нет сил/энергии/творчества/желания/храбрости поискать другой способ", "Еще только первый день года, а LTV уже позаботилось о кандидатуре в номинации "Тупость года 2022", "Дайнис Поргантс говорит поверх песен Depeche Mode… Что-то более бредовое я давно не видел...", "Как Поргантс в этот момент от такой тупости не заржал?" - писали комментаторы.

"Невероятно. Еще надо только пойти и съесть "горячих собак", есть и такой перевод", - писал Артис Пабрикс. "Из-за неправильных причин, c неправильными оборотами, в неправильный день и неделю, была применена техника с неверным методом", - добавил Нил Сакс Константинов.

Многие зрители отметили, что есть возможность выбрать оригинальный язык без перевода.

Концертный фильм группы Depeche Mode The Excite снят в 2001 году в Париже. На нем присутствовало 16 тысяч зрителей. Прозвучали такие хиты, как Personal Jesus, Black Celebration, Walking In My Shoes и многие другие.


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