Пн, 3.01.2022
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Эгил Левитс

Один пытался спасти другого. В Эстонии на электростанции погибли двое работников

Несчастный случай на Нарвских электростанциях. ФОТО: EESTI ENRGIA

В воскресенье вечером, 2 января, в Ида-Вирумаа, Эстония, на принадлежащей Eesti Energia производственной единице Enefit Power произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека, пишет Rus.Postimees.

Это случилось в 20:40 в ходе планового технического обслуживания установки Enefit 280 на заводе жидкого топлива. Работник, который имел защитное снаряжение, приступил к чистке цистерны с тяжелым маслом. Вскоре он сказал надсмотрщику, что чувствует себя плохо, и потерял сознание.

О произошедшем сразу же уведомили спасательную команду Eesti Energia в Аувере и центр тревоги.

Первым спасать работника отправился старший смены, у него была защитная маска, но он тоже потерял сознание.

На место происшествия прибыли спасательный отряд Eesti Energia, а также силламяэская и нарвская спасательные команды, скорая помощь и полиция. Спасатели реанимировали пострадавших до прибытия скорой помощи, дальше ими занимались медики.

К сожалению, скорой помощи не удалось спасти жизни работников, оба погибли. Их рабочий стаж на предприятии — семьи и десять лет соответственно.

"Выражаем искренние соболезнования близким погибших коллег и оказываем всестороннее сотрудничество полиции, прокуратуре и Трудовой инспекции для выяснения причин произошедшего", - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.

Для выяснения обстоятельств произошедшего прокуратура начала уголовное производство, также инициировано внутреннее производство.


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