Один пытался спасти другого. В Эстонии на электростанции погибли двое работников

Это случилось в 20:40 в ходе планового технического обслуживания установки Enefit 280 на заводе жидкого топлива. Работник, который имел защитное снаряжение, приступил к чистке цистерны с тяжелым маслом. Вскоре он сказал надсмотрщику, что чувствует себя плохо, и потерял сознание.

О произошедшем сразу же уведомили спасательную команду Eesti Energia в Аувере и центр тревоги.

Первым спасать работника отправился старший смены, у него была защитная маска, но он тоже потерял сознание.

На место происшествия прибыли спасательный отряд Eesti Energia, а также силламяэская и нарвская спасательные команды, скорая помощь и полиция. Спасатели реанимировали пострадавших до прибытия скорой помощи, дальше ими занимались медики.

К сожалению, скорой помощи не удалось спасти жизни работников, оба погибли. Их рабочий стаж на предприятии — семьи и десять лет соответственно.

"Выражаем искренние соболезнования близким погибших коллег и оказываем всестороннее сотрудничество полиции, прокуратуре и Трудовой инспекции для выяснения причин произошедшего", - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.