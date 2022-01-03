В Беларуси умер задержанный на Новый год мужчина. Родственники считают, что его убила милиция

Как рассказали изданию родственники умершего Дмитрия Усхопова, в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина сопротивлялся.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", через какое-то время милиционеры привезли его в приемный покой больницы в состоянии клинической смерти.

Когда его увидели родственники, одежда на нем была разорвана, он был весь вплоть до нижнего белья облит водой. На левом виске круглая рана. Запястья на руках, где надевают наручники, были синие.

После того, как информация о смерти мужчины появилась в СМИ, было опубликовано видео привода Усхопова в милицию. Факт в том, что на момент входа в здание Усхопов способен осмысленно обращаться к сотрудникам (озвучивая угрозы), высказывать просьбы ("сними капюшон") и даже на физические действия (попытка сделать подсечку милиционеру). Он заходил в здание на своих ногах и был полон энергии, его приходилось сдерживать.

"Наша Нива" поговорила с матерью Усхопова, Еленой Михайловной. Вот что она рассказала.

- Это правда о вашем сыне, что его не стало?

- Это можно писать. Они его убили - милиция убила. Я вдова афганца, все пишите!.. А сына я от милиционера родила… Замучили сына как Иисуса Христа, только ему 28 лет… Пусть несут меня вместе с сыном и кладут в землю рядом.

- Как он попал в милицию? Почему он там был?

- Он ехал ко мне Новый Год отмечать, стоял на остановке с другом: "Я сейчас подъеду", - звонит. Они там пили шампанское и закусывали мандарином. А тут все, ехали: распитие. Руки заломили. А он говорит - я к маме еду, выпустите, не задерживайте… А потом они там его его… На виске рана, спина синяя, руки синие. Майка на куски разорвана, как уголь его тело. Я больше не могу говорить…

Отец, Александр Леонидович, сказал "Нашей Ниве":

- В милиции нам сказали "умер", а когда пришли забирать в морг, сказали "а, это тот, которого убили?".

Позже появился официальный комментарий от Следственного комитета.

"31 декабря в 23.10 сотрудники милиции задержали на остановке общественного транспорта на ул. Советской мужчину с признаками сильного алкогольного опьянения. Из-за оказанного им неповиновения к нему была применена физическая сила, - рассказали в СК. - Мужчину доставили в Речицкий РОВД, а затем в рамках административного процесса увезли на медицинское освидетельствование в районную больницу. При подъезде к медучреждению мужчину стало плохо. Молодого человека срочно доставили в приемный покой, где начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, в 1.20 констатирована его смерть".

"По предварительным выводам экспертов, смерть не носит травматического характера — на теле умершего не обнаружены повреждения внутренних органов, переломов костей. Ожидается заключение экспертного исследования на наличие в крови алкоголя, наркотических и других веществ", - добавили в ведомстве.