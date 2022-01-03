Пн, 3.01.2022
В новом году я желаю всем в Латвии и латышам по всему миру проницательности, решимости и уверенности в себе. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Кризис на границе продолжается: предотвращено 36 попыток попасть в Латвию

Граница Латвии и Белоруссии в Силене ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 2 января, пограничники предотвратили 36 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

С 10 августа прошлого года в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 4161 человеком.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 94 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 446 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы в минувшем году правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. В октябре правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.

С 13 декабря прошлого года активность мигрантов на границе с Латвией усилилась.


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