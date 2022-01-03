Сбежал из Северной Кореи, но вернулся: Южная Корея сообщила о побеге обратно
Мужчина из Северной Кореи год назад сбежал из страны в Южную Корею, но 1 января этого года вернулся обратно, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Мужчина из Северной Кореи год назад сбежал из страны в Южную Корею, но 1 января этого года вернулся обратно, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
По данным агентства, южнокорейские военные вечером 1 января в демилитаризованной зоне между двумя странами обнаружили мужчину. Изначально не было ясно, из какой Кореи в какую мужчина бежал и куда хотел попасть.
В понедельник Минобороны Южной Кореи сообщило, что мужчина около 30 лет возраста был перебежчиком из Северной Кореи, который теперь отправился обратно.
Yonhap сообщает, что в ноябре 2020 года этот человек сбежал из Северной Кореи, но теперь решил вернуться обратно. Южнокорейское министерство обороны подчеркивает, что нет оснований предполагать, что этот человек мог быть шпионом, который собирал информацию для Северной Кореи.
На данный момент неясно, как перебежчика встретят в Северной Корее. Его могут наказать за побег, или за нарушение установленных в Северной Корее мер по борьбе с пандемией. Северная Корея утверждает, что в стране не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, но в стране установлены строгие ограничения, в том числе - закрыты границы.