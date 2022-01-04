Компенсируемых лекарств теперь больше, и они стали дешевле

Это позволит более эффективно использовать выделенные на 2022 год из госбюджета средства на оплату компенсируемых лекарств. По данным NVD, список компенсируемых лекарственных средств в настоящее время включает 1686 медикаментов и 305 медицинских устройств.

С этого года также значительно улучшены возможности лечения редких заболеваний благодаря созданию отдельного единого списка компенсируемых лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Раньше лекарства на лечение редких заболеваний закупала Детская клиническая университетская больница, и пациенты могли получать лекарства только в больнице. Изменение порядка оптимизирует процесс, поскольку теперь эти лекарства можно будет приобрести в аптеке, расположенной поблизости от места жительства пациента.

Таким образом, с января этого года в список компенсируемых лекарственных средств на лечение редких заболеваний включены 14 препаратов для пациентов с различными нарушениями обмена веществ - болезнью Фабри, болезнью Гоше, болезнью Помпе, фенилкетонурией, гомоцистеинурией, нарушением обмена мочевины, мукополисахаридозом, а также для пациентов со спинальной мышечной атрофией и мышечной дистрофией и гемолитико-уремическим синдромом.

Согласно имеющимся в настоящее время в распоряжении NVD данным о государственном финансировании, потраченном в прошлом году на оплату компенсируемых лекарств, за 11 месяцев 2021 года лекарства и медицинские устройства (списки A, B, C и M) на общую сумму 173 млн евро были обеспечены 689 000 пациентам.