Авиакомпании временно отменяют рейсы из Литвы

Руководитель Отдела авиационных услуг госпредприятия "Литовские аэропорты" сообщил BNS, что большая часть отменяемых рейсов - это рейсы в Великобританию, так как ужесточились требования для прибытия в эту страну.

"Великобритания, Израиль - не страны Евросоюза - они применяют более строгие требования, особенно из-за штамма омикрон. Учитывая это, авиакомпании видят, что потоки пассажиров в страны с более строгими требованиями невелики, в таких обстоятельствах рейсы коммерчески не выгодны", - добавил Стиклюнас.

Он напомнил, что Великобритания требует два теста на коронавирус, поэтому многие отказываются от поездок.

Стиклюнас отметил, что часть авиарейсов со следующей недели отменяются на три недели - до конца января или начала февраля. Тогда планируется возобновить большую их часть.

По данным госпредприятия "Литовские аэропорты" в январе Wizz Air отменят авиарейсы из Вильнюса в Ереван, Биллунд, Тель-Авив, Бирмингем, Донкастер, Ливерпуль, Белфаст и Львов. Авиакомпания Air Baltic - рейсы в Дублин, Ryanair - в Билунд, Тель-Авив, Бирмингем, Лидс, Ливерпуль, Харьков. Авиакомпания Norwegian Air Shuttle - в Берген, Стокгольм и Бремен.