Семья убитого мальчика попадала в поле зрения Сиротского суда в связи с возможным насилием

В последний день уходящего года в Лиепае, в квартире в Каросте, мать вызвала скорую помощь для своего ребенка, а медики, прибыв по указанному адресу, сразу же сообщили в полицию, что обнаружили труп мальчика с видимыми гематомами.
Информацию об обстоятельствах вызова Служба неотложной медицинской помощи отказалась предоставить, в свою очередь полиция сообщила, что на месте событий по подозрению в совершении преступления задержан сожитель матери ребенка. Сейчас он находится под стражей.
"Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера. Труп ребенка в данный момент передан для проведения экспертизы, чтобы установить причину смерти", - сообщил начальник лиепайского участка Курземского регионального управления Госполиции Ингус Укстиньш.
Лиепайский сиротский суд сообщил, что семья умершего мальчика попадала в его поле зрения примерно месяц назад
в связи с возможным насилием по отношению к другому ребенку из этой семьи.
"На основании этого Сиротский суд начал проверку, чтобы оценить пригодность и безопасность условий для детей в семье", - рассказала председатель Сиротского суда города Лиепая Тайга Зиемеле. Она указала, что в тот момент не казалось, что какому-то из детей может грозить летальный исход.
Упомянутая семья с мая прошлого года находится и в поле зрения лиепайской социальной службы, и ей уже предоставлялась разного вида помощь, кроме того, работники сейчас поддерживают контакты с матерью и детьми.
"Предлагали помощь, какая доступна. В основном это психологическая поддержка, поддержка работников, мы в контакте с семьей", - прокомментировала руководитель лиепайской социальной службы Линда Красовска.
Ответственные службы не раскрывают, сколько детей в семье и какого они возраста; еще оценивается, могут ли они там остаться. В свою очередь полиция начала уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет.
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