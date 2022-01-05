Протесты и чрезвычайное положение в Казахстане. Правительство ушло в отставку

Video shows Almaty protesters seized special vehicle of riot police(designed to assault crowd) pic.twitter.com/mBOE1JKgeY — Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022

В районе здания слышна стрельба. Как передает корреспондент этого агентства, демонстранты вошли в здание "через двери, разбитые окна, судя по звукам, ломают оборудование". "Сдерживающие штурм демонстрантов полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают", - сообщает Интерфакс.

Казахстанские СМИ сообщают, что демонстранты также пытаются на территорию резиденции президента в Алматы. По данным издания "Власть", около комплекса "вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы". Интерфакс передает, что в резиденции начался пожар.

Согласно утреннему сообщению управления общественного здоровья Алматы, которое поступило еще до штурма администрации, в лечебные учреждения города за помощью обратились 190 человек, которые пострадали во время выступлений. По официальным данным, среди них 137 сотрудников полиции и 53 гражданских лица.

Выступления также не прекращаются в других регионах Казахстана. Как передает Казахстанская служба Радио Свобода (в России все его подразделения признаны СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), на центральной площади города Актау, административного центра Мангистауской области, остаются сотни людей.

Интерфакс сообщает со ссылкой на данные портала Orda.kz, что в Актобе на западе Казахстана около областной администрации стояли около тысячи протестующих, которые жгут костры, чтобы согреться. Согласно сведениям Радио Свобода, демонстранты попытались прорваться в административное здание, полиция применила слезоточивый газ.

Телеграм-канал Orda.kz также сообщает о демонстрациях в Жанаозене, Семипалатинске и Актау.

Чрезвычайное положение

Во вторник президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо.

В среду чрезвычайное положение было введено в Алматинской области. На время ЧП ограничивается въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее. Запрещены мирные собрания, забастовки, массовые мероприятия.

Режим в стране ЧП введен до 19 января. Указ президента, объявленный во вторник, также предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра, запрета на массовые мероприятия и ограничивает передвижение людей и транспорта.

Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.

В этом обращении, которое опубликовал в "Фейсбуке" его пресс-секретарь Берик Уали, Токаев настаивал на том, что власть из-за протестов не падет, и что Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Президент также попросил соотечественников не поддаваться на провокации и напомнил, что нападения на государственные учреждения и военные объекты противозаконны.