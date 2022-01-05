Ср, 5.01.2022
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Улдис Митенбергс, глава латвийского представительства ВОЗ
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Протесты и чрезвычайное положение в Казахстане. Правительство ушло в отставку

Демонстранты на автомобиле в Алматы ФОТО: Reuters

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Указ об отставке президент Касым-Жомарт Токаев подписал в среду утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации". Тем временем из Алматы поступают сообщения о новых столкновениях между демонстрантами и полицией.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева. Обязанности премьер-министра временно возложены на Алихана Смаилова, первого вице-премьера в составе ушедшего правительства.

В Казахстане также назначен новый государственный секретарь. Им стал бывший помощник президента Ерлан Карин, сменивший на этом посту Крымбека Кушербаева. Замруководителя администрации президента Мурат Нуртлеу стал первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности.

После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

Снова столкновения в Алматы

В среду утром в центре Алматы возобновились столкновения между демонстрантами и полицией - очевидцы сообщают о применении светошумовых гранат.

Судя по кадрам из Алматы, полиция применяет оружие ФОТО: Reuters

По данным "Интерфакс-Казахстан", более тысячи человек прорвались к зданию администрации Алматы и вошли в него. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно, как демонстранты поднимаются на ступеньки здания. В некоторых случаях протестующие, по всей видимости, берут под контроль специальную технику.

В районе здания слышна стрельба. Как передает корреспондент этого агентства, демонстранты вошли в здание "через двери, разбитые окна, судя по звукам, ломают оборудование". "Сдерживающие штурм демонстрантов полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают", - сообщает Интерфакс.

Казахстанские СМИ сообщают, что демонстранты также пытаются на территорию резиденции президента в Алматы. По данным издания "Власть", около комплекса "вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы". Интерфакс передает, что в резиденции начался пожар.

Согласно утреннему сообщению управления общественного здоровья Алматы, которое поступило еще до штурма администрации, в лечебные учреждения города за помощью обратились 190 человек, которые пострадали во время выступлений. По официальным данным, среди них 137 сотрудников полиции и 53 гражданских лица.

Выступления также не прекращаются в других регионах Казахстана. Как передает Казахстанская служба Радио Свобода (в России все его подразделения признаны СМИ, выполняющим функции "иностранного агента"), на центральной площади города Актау, административного центра Мангистауской области, остаются сотни людей.

Интерфакс сообщает со ссылкой на данные портала Orda.kz, что в Актобе на западе Казахстана около областной администрации стояли около тысячи протестующих, которые жгут костры, чтобы согреться. Согласно сведениям Радио Свобода, демонстранты попытались прорваться в административное здание, полиция применила слезоточивый газ.

Телеграм-канал Orda.kz также сообщает о демонстрациях в Жанаозене, Семипалатинске и Актау.

Чрезвычайное положение

Во вторник президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо.

В среду чрезвычайное положение было введено в Алматинской области. На время ЧП ограничивается въезд в Алматинскую область, а также выезд из нее. Запрещены мирные собрания, забастовки, массовые мероприятия.

Режим в стране ЧП введен до 19 января. Указ президента, объявленный во вторник, также предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра, запрета на массовые мероприятия и ограничивает передвижение людей и транспорта.

Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.

В этом обращении, которое опубликовал в "Фейсбуке" его пресс-секретарь Берик Уали, Токаев настаивал на том, что власть из-за протестов не падет, и что Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Президент также попросил соотечественников не поддаваться на провокации и напомнил, что нападения на государственные учреждения и военные объекты противозаконны.

Токаев также пообещал в "Твиттере", что в среду проведет заседание правительства, на котором будут обсуждаться требования протестующих.

Начавшиеся в воскресенье в Мангистауской области Казахстана протесты из-за повышения цен на сжиженный газ ко вторнику охватили практически все крупные города страны. Во многих случаях стихийные демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.

Полиция в Алматы во вторник применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сотен участников протестов, которые пытались штурмовать здание мэрии.

Журналисты агентства Франс пресс, работающие в Алматы, передают, что нескольких участников протестов и полицейских доставили в больницы с незначительными травмами. Полиция сообщает, что в результате протестов задержано более 200 человек.

По данным казахстанского портала zakon.kz, к вечеру полицейские оттеснили почти всех митингующих с площади Республики, при этом в ходе беспорядков загорелось несколько полицейских машин.

Очевидцы и корреспонденты сообщали, что звуки взрывов в Алматы продолжали слышаться и ночью.

Правительственная комиссия пообещала митингующим снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности. Несмотря на это, многие демонстранты отказались расходиться.

В Актау митингующие потребовали встречи с президентом страны, в других городах звучали требования об отставке правительства и повышении уровня жизни народа, сообщает Интерфакс.

На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. В Алматы и некоторых районах Нур-Султана был заблокирован интернет, не работали мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей) до 120 тенге за литр, что вызвало недовольство людей.

Протесты начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.


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