Поцелуй и бегство с тренировки: Медведева рассказала о себе и Милохине

На вопрос одного из ведущих, не заблокировали ли Медведева и Милохин друг друга в Instagram, фигуристка рассмеялась.

"Конечно, не заблокировали. Это вообще какая-то странная тема друг друга блокировать, а у нас и повода нет. Мы за три месяца через многое прошли, многому научились. Плохого ничего не делали. Люди придумывали про нас многое, но ничего такого не было. Отношения у нас хорошие. Мы общаемся, если вдруг кто-то переживал", - сказала Медведева.

Подробнее спортсменка рассказала и о моменте знакомства с Милохиным.

"Образ очень сильно отличается от человека. Изначально я была скептически настроена из-за возраста. Да и ростом он не настолько высок, особенно в сравнении с моим первым партнером на льду - Сашей Эмбертом, под два метра ростом. А по возрасту я боялась, что ему очень быстро надоест", - вспомнила фигуристка.

Она уточнила, что особого подхода к своему звездному партнеру ей искать не пришлось.

"Я была готова подходить с разных сторон, чтобы ему и интересно было, и не перегорел. Я переживала, как его учить. На самом деле не пришлось - ему было интересно, он заряжен. Он очень хорошо адаптируется к физической нагрузке. Даня научился делать "кораблик", который Илья Авербух со своей олимпийской медалью делать не умеет", - смеется Медведева.

Впрочем, совсем без ссор на катке не обошлось.

"У меня были длинные съемки, а номер у нас не был готов. И у Дани были съемки. Но я приехала на каток, и мы с Ильей прождали его два часа. Наконец он приходит, говорит: "Я устал". Ну, я тоже устала. Отвечаю: "Чего сидишь, иди коньки надевай". Уходит, возвращается через 10 минут, все еще в кроссовках и говорит: "Мне лень, я не хочу". Я отправила его домой. Он сказал "пока", сел в "Майбах" и уехал домой. Илья говорит: "Он что - реально уехал домой?". Мы пошли проверять его машину на парковку. Он точно уехал", - вспоминает Медведева.

Впрочем, спортсменка уточнила, что и это ее многому научило.

"Я расстроилась и обиделась, но потом подумала: почему я так не могу? Наверное, это и есть счастье иногда говорить: "Я устала!". Поэтому я переосмыслила свою упрямость и поняла, что в какие-то моменты действительно лучше встать и сказать: "Пока!". Чем тратить время, которое не приведет к результату", - уточнила фигуристка.

Кроме того, Медведева раскрыла тайну поцелуя с Милохиным на "Ледниковом периоде".

"Мы с Даней были у Вани Урганта и пошутили, что Авербух заставил нас поцеловаться. А потом меня об этом всерьез спрашивали. Но, поверьте, Даню нельзя заставить что-то сделать, если он этого не хочет. На льду я актер, у нас есть история, которая идет к логическому завершению. Тем более что мы не единственные, кто целовался на льду. Я не могу сказать, что это было просто поставлено, но если Даня так считает, то это его дело", - заявила фигуристка.

И напоследок она однозначно ответила на вопрос о характере отношений с Милохиным.