Обязательное тестирование по прилету: в список могут попасть четыре новые страны

VM uz rītdienas valdības sēdi gatavo piedāvājumu par valstīm, no kurām lidojot prasīt iepriekšēju testu. Mēģinām saprast loģiku: V - saglabāts no iepriekšējā lēmuma, -- - atcels prasību no 12.janvāra, + - iekļauts sarakstā no 12.janvāra pic.twitter.com/W3rVEsf7NE — Tālis Linkaits (@Talis_L) January 5, 2022

Как и прежде, результаты тестирования должны предъявлять прибывающие из Дании, Великобритании и Швеции. В то же время планируется отменить обязательное тестирование для прибывающих из Бельгии, Ирландии, Норвегии, Германии и России, сообщил Линкайтс.

По словам министра, страны определены Минздравом по показателям заболеваемости. Требование в отношении тестирования прибывающих из этих стран может быть введено с 12 января и будет действовать до 23 января.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, комментируя сообщение Линкайтса в Twitter, уточнил, что перечисленные страны - те, откуда в Латвию завезено больше всего случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.