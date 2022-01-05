Протестующие захватили аэропорт Алматы в Казахстане
В среду, 5 января, протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алматы, после чего тот приостановил свою работу, сообщает Orda.kz.
В среду, 5 января, протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алматы, после чего тот приостановил свою работу, сообщает Orda.kz.
"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", передает Orda.kz со ссылкой на блогера Алишера Еликбаева.
По данным портала, блогер находится в отеле недалеко от аэропорта, где ожидает свой рейс.
Протесты против резкого роста цен на сжиженный газ начались в воскресенье, 2 января, на юго-западе страны. В последующие дни демонстрации охватили весь Казахстан, и наряду с экономическими стали возникать политические требования. Протестующие требуют, в том числе, полного ухода Назарбаева и его кланов от руководства государством.
Во вторник в Алматы начались столкновения между протестующими и силовиками, которые продолжились и на следующий день.
Хотя власти объявили, что цены на газ будут снижены до прежнего уровня, а правительство утром 5 января подало в отставку, беспорядки продолжаются, и протестующие ворвались в здание мэрии Алматы и резиденцию президента. Оба здания были подожжены.
Демонстранты собрались также у административных зданий Костаная, Петропавловска и Павлодара. Чрезвычайное положение объявлено на всей территории страны.
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев во время обращения к народу по телевидению заявил, что в результате демонстраций есть погибшие и раненые.