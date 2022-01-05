Протестующие захватили аэропорт Алматы в Казахстане

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", передает Orda.kz со ссылкой на блогера Алишера Еликбаева.

По данным портала, блогер находится в отеле недалеко от аэропорта, где ожидает свой рейс.

Протесты против резкого роста цен на сжиженный газ начались в воскресенье, 2 января, на юго-западе страны. В последующие дни демонстрации охватили весь Казахстан, и наряду с экономическими стали возникать политические требования. Протестующие требуют, в том числе, полного ухода Назарбаева и его кланов от руководства государством.

Во вторник в Алматы начались столкновения между протестующими и силовиками, которые продолжились и на следующий день.

Хотя власти объявили, что цены на газ будут снижены до прежнего уровня, а правительство утром 5 января подало в отставку, беспорядки продолжаются, и протестующие ворвались в здание мэрии Алматы и резиденцию президента. Оба здания были подожжены.

Демонстранты собрались также у административных зданий Костаная, Петропавловска и Павлодара. Чрезвычайное положение объявлено на всей территории страны.