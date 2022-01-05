Cколько раз латвийцы сообщали о побочках после прививок от Covid-19? Рассказывает агентство

Подавляющее большинство людей сообщали в ZVA о реакциях организма, описанных в инструкции по применению вакцины, таких как боль в месте инъекции, лихорадка, озноб и усталость. Эти симптомы обычно возникают в течение восьми-десяти часов после вакцинации и проходят в течение двух-трех дней.

ZVA напомнило, что, как и в случае с любой вакциной или лекарством, после вакцинации против Covid-19 могут возникнуть побочные эффекты. Большинство из них возникает из-за того, что вакцины стимулируют иммунную систему человека. В результате у некоторых могут возникать реакции или побочные эффекты, обусловленные природой их тела. Однако наличие или отсутствие таких реакций не указывает на степень защиты, обеспечиваемую вакциной.

В ZVA пояснили, что из всех возможных сообщений о побочных реакциях на вакцины против Covid-19, полученных в Латвии к 31 декабря, 667 сообщений или 22% были классифицированы как значимые. В этих случаях сообщалось о реакциях, которые, к примеру, врач посчитал значительной с медицинской точки зрения, либо пациент был госпитализирован. Согласно ZVA, это не означает, что произошедшее было связано с прививкой. Чтобы определить это, случаи тщательно анализируются и, при необходимости, собирается дополнительная информация.

На сегодняшний день в Латвии не подтверждено ни одного случая летального исхода, который мог бы быть связан с вакциной против Covid-19. К 31 декабря ZVA получило 43 отчета о побочных реакциях, содержащих информацию о смертельных исходах, произошедших через несколько дней или несколько месяцев после вакцинации. Из 43 отчетов 22 случая были оценены. По данным ZVA, в 21 случае оценка еще продолжается, поскольку были запрошены результаты вскрытия и другая информация. Основываясь на оценке данных, ни в одном из них невозможно надежно связать смертельный исход с вакцинацией.

В соответствии с действующим порядком, в настоящее время в Латвии не выплачивается компенсация за побочные эффекты, вызванные лекарствами, но разрабатывается положение, которое определит порядок предоставления такой компенсации.