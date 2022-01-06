ОДКБ направит в Казахстан силы миротворцев

По словам премьера Армении, которая председательствует в ОДКБ, решение было принято "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан , вызванной, в том числе, вмешательством извне".

По информации Baza, Россия может отправить в Казахстан спецборт из военного аэродрома под Оренбургом - там в боевую готовность приведен авиаполк. Кроме того, в Казахстан могут отправить и дислоцированную в городе Каменск-Шахтинский 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду.

"Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ - оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня, как глава государства в срочном порядке оказать им помощь.", - заявил Токаев на совещании Совета безопасности.