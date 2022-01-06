Kidzone Mini - детский телеканал с богатым выбором мультфильмов

В канун Рождества Детский канал Kidzone Plus от Duo Media Networks был переименован в Kidzone Mini.
Контент канала - веселый, дружелюбный, безопасный и не содержит сцен насилия. Программа начинается в шесть утра и длится практически до полуночи.
На Kidzone Mini демонстрируются десятки популярных сериалов, здесь можно встретиться с самыми разными персонажами. Детей порадуют ставшие уже классикой "Свинка Пеппа" и "Томас и его друзья", "Казупс!", "Хайди", а также образовательные "Пиквикская команда" и "Супер Крылья: Джетт и его друзья". Дети также узнают о социальных нормах и готовности работать вместе из замечательных сериалов "Заботливые мишки" и "Папа-герой". Программа канала постоянно и ответственно пополняется.
Kidzone Mini разговаривает с детьми на латышском или русском языке, по выбору зрителей. Все передачи канала переведены опытными переводчиками и озвучены на профессиональных студиях известными и популярными артистами.
Kidzone Mini - это как хороший друг, которому вы можете смело доверить своих детей!
Детский канал Kidzone Mini имеется в пакетах всех основных телевизионных операторов.