Чт, 6.01.2022
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Kidzone Mini - детский телеканал с богатым выбором мультфильмов

ФОТО: Пресс-фото

С 24 декабря отечественный детский телеканал Kidzone Plus компании Duo Media Networks носит название Kidzone Mini. Kidzone Mini - детский телеканал с богатым выбором мультсериалов. Тщательно подобранное и соответствующее возрасту содержание предназначено в первую очередь для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 6 лет.

В канун Рождества Детский канал Kidzone Plus от Duo Media Networks был переименован в Kidzone Mini.

Контент канала - веселый, дружелюбный, безопасный и не содержит сцен насилия. Программа начинается в шесть утра и длится практически до полуночи.

ФОТО: Пресс-фото

На Kidzone Mini демонстрируются десятки популярных сериалов, здесь можно встретиться с самыми разными персонажами. Детей порадуют ставшие уже классикой "Свинка Пеппа" и "Томас и его друзья", "Казупс!", "Хайди", а также образовательные "Пиквикская команда" и "Супер Крылья: Джетт и его друзья". Дети также узнают о социальных нормах и готовности работать вместе из замечательных сериалов "Заботливые мишки" и "Папа-герой". Программа канала постоянно и ответственно пополняется.

Kidzone Mini разговаривает с детьми на латышском или русском языке, по выбору зрителей. Все передачи канала переведены опытными переводчиками и озвучены на профессиональных студиях известными и популярными артистами.

ФОТО: Пресс-фото

Kidzone Mini - это как хороший друг, которому вы можете смело доверить своих детей!

Детский канал Kidzone Mini имеется в пакетах всех основных телевизионных операторов.

Видео: трейлер


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