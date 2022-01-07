Канье Уэст и актриса Джулия Фокс встречаются. Чем же ее покорил рэпер?
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили, что они встречаются. Они приняли участие в совместной съемке, а актриса сообщила о романе в журнале Interview Magazine.
Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили, что они встречаются. Они приняли участие в совместной съемке, а актриса сообщила о романе в журнале Interview Magazine.
"Я встретила Йе в Майами в канун Нового года, и это была мгновенная связь. С ним так весело быть рядом. Он заставил нас с друзьями смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. После спектакля мы решили поужинать в Carbone, одном из моих любимых ресторанов. В ресторане Йе снял для меня целую фотосессию, пока люди обедали! После ужина у него был сюрприз для меня. Я имею в виду, что я все еще в шоке. У нас был целый гостиничный люкс, полный одежды. Мечта каждой девушки. Я не знаю, как он это сделал и как он получил все это вовремя. Но я была так удивлена. Например, кто делает такие вещи на втором свидании? Я не знаю, куда все движется, но мне это нравится", - цитирует Фокс PeopleTalk.ru.
С актрисой Джулией Фокс Уэст впервые был замечен на Бродвее. Его бывшая жена Ким Кардашьян не так давно подала на официальный развод. Расстались супруги зимой. СМИ сообщают, что бывшая жена Канье встречается с актером Питом Дэвидсоном.