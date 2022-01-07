Канье Уэст и актриса Джулия Фокс встречаются. Чем же ее покорил рэпер?

"Я встретила Йе в Майами в канун Нового года, и это была мгновенная связь. С ним так весело быть рядом. Он заставил нас с друзьями смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. После спектакля мы решили поужинать в Carbone, одном из моих любимых ресторанов. В ресторане Йе снял для меня целую фотосессию, пока люди обедали! После ужина у него был сюрприз для меня. Я имею в виду, что я все еще в шоке. У нас был целый гостиничный люкс, полный одежды. Мечта каждой девушки. Я не знаю, как он это сделал и как он получил все это вовремя. Но я была так удивлена. Например, кто делает такие вещи на втором свидании? Я не знаю, куда все движется, но мне это нравится", - цитирует Фокс PeopleTalk.ru.