Пт, 7.01.2022
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Изменились самые частые симптомы Covid-19

Насморк. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В последнее время изменились характерные для Covid-19 симптомы - если раньше пациенты в основном жаловались на потерю вкусовых и обонятельных ощущений, то теперь наиболее частые проявления заболевания - головная боль, слабость и насморк, рассказала в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

По наблюдениям семейных врачей,

в последнее время Covid-19 в основном заболевают молодые люди, которые не привились или не получили бустерную вакцину.

Если они проживают вместе с пожилыми людьми, то заболевают и те, хотя и вакцинированы, при этом у пожилых людей течение болезни, как правило, тяжелее.

Говоря о бустерной вакцинации, Вейде рассказала, что наибольший интерес к ней проявляют люди, которые уже активно вакцинировались весной, а для пациентов, которые осенью прививались чуть ли не в принудительном порядке, чтобы не потерять работу, время бустерной вакцинации еще не пришло.

Руководитель ассоциации заверила, что семейные врачи готовы приглашать пациентов на бустерную вакцинацию, но есть опасения, что с ростом уровня заболеваемости у них будет на это меньше времени, так как больше внимания нужно будет уделять лечению и консультированию больных.


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