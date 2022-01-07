Изменились самые частые симптомы Covid-19

По наблюдениям семейных врачей,

в последнее время Covid-19 в основном заболевают молодые люди, которые не привились или не получили бустерную вакцину.

Если они проживают вместе с пожилыми людьми, то заболевают и те, хотя и вакцинированы, при этом у пожилых людей течение болезни, как правило, тяжелее.

Говоря о бустерной вакцинации, Вейде рассказала, что наибольший интерес к ней проявляют люди, которые уже активно вакцинировались весной, а для пациентов, которые осенью прививались чуть ли не в принудительном порядке, чтобы не потерять работу, время бустерной вакцинации еще не пришло.