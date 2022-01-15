10 января свой день рождения отметил украинский клипмейкер, продюсер и режиссер Алан Бадоев. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Кто такой Алан Бадоев

Популярный украинский клипмейкер, режиссер, продюсер и телеведущий родился в Беслане. По национальности Алан Бадоев осетин. Родители будущего клипмейкера переехали в Донецкую область, в Горловку. Там Алан пошел в школу, где и увлекся искусством. 

Путь к кино

В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт культуры и искусств. Он начал снимать документальное кино уже на первом курсе. Уже тогда будущий знаменитый клипмейкер проявил характер, трудолюбие и настойчивость. Первые его работы после сложились в единый цикл "Жизнь, дубль два". Фильмы этого цикла были отмечены призами кинофестивалей "Просвита" и "Золотой витязь".

Постепенно из документального кино Алан перешел в игровое. В тот период вышли короткометражки "Колос и стерня", "След 2000" и "Пять минут, или Легенды убитого времени". Эти картины были представлены на студенческом кинофестивале Fast Fest Weekend и получили приз. Жюри оценило режиссерскую работу Бадоева и свежий взгляд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Когда Алан учился на четвертом курсе, он попробовал себя в качестве сценариста. За сценарий к фильму "Ангелы живут напротив" его наградили орденом Пресвятой Богородицы за вклад в развитие искусства в Украине.

После был фильм "Оранжевая любовь" с Алексеем Чадовым и Ольгой Макеевой, показанный в Каннах, а далее - сотрудничество с Игорем Крутым и работа над музыкальной картиной "Мадемуазель Живаго" с Ларой Фабиан в главной роли. 

Видео: "Мадемуазель Живаго"

Знаменитые клипы Алана Бадоева

Больше всего 41-летний Алан Бадоев известен публике своими стильными видеоклипами. Их количество за годы плодотворной работы исчисляется сотнями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

После окончания учебы он решил заняться производством музыкальных видео для звезд эстрады. Первой заметной работой Бадоева стал клип на песню Ирины Билык "Снег". В 2004 году Алан снял 6 клипов, среди которых видео на англоязычную песню для Ани Лорак.

Видео: Ани Лорак - A Little Shot Of Love

А после был яркий клип для группы "ВИА Гра" на песню "Л.М.Л.". Работа была столь запоминающейся, что Константин Меладзе стал сотрудничать с Аланом регулярно. 

Видео: "ВИА Гра" - "Л.М.Л."

Кстати, Алан Бадоев иногда работает бесплатно. Он отмечает, что бывают случаи, когда ему просто нравится артист, а бюджет ограничен, но хочется воплотить какую-то идею. Так было с видео "Пьяное солнце" исполнителя Alekseev.

Видео: Alekseev - "Пьяное солнце"

Имя Алана Бадоева попала в заголовки после того, как он снял клип на песню "Шантарам" для Анны Седоковой, но многие телеканалы отказались демонстрировать ролик. Причиной назвали обилие эротических и провокационных сцен.

На видео певица предстает в боди телесного цвета, поэтому кажется, что она полностью обнажена. Кроме того, в клипе присутствуют мужские тела, прикрытые пленкой или тканью. Создается впечатление, что это трупы. Седокова обнимает и целует некоторых из них, над другими исполняет откровенные танцы.

Было под вопросом и размещение видеоклипа на YouTube-канале Седоковой, но в итоге все удалось. 

Видео: Анна Седокова - "Шантарам"

К примеру, одна из последних работ Алана Бадоева - это клип для певицы Zivert на хит Cry.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Карьера на телевидении

В 2010 году Алан Бадоев стал креативным продюсером и режиссером юмористического телешоу "Пороблено в Украине". После успешной работы с Константином Меладзе он становится также режиссером его шоу "Хочу к Меладзе" и "Хочу V ВИА Гру".

В 2011 году Алан Бадоев вместе с женой Жанной вел на каналах "Интер" и "К1" передачу о путешествиях "Орел и решка". Но после покинул проект. 

Алан пробовал себя в роли продюсера. Первыми его подопечными стали певец Макс Барских и экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова. Затем Бадоев начал продвигать Вячеслава Басюла, участника телешоу "Хочу к Меладзе".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Связь с Латвией

Напомним, что в телешоу "Хочу к Меладзе" принимал участие латвийский певец Маркус Рива. С ним тоже стал сотрудничать Алан Бадоев. 

Тогда в СМИ заговорили о том, что артист из Латвии копирует Макса Барских и что якобы между знаменитостями конфликт. Рива эти слухи опроверг в многочисленных интервью. 

"Все началось с шоу "Хочу к Меладзе", где я участвовал. У меня был достаточно хороший результат, я занял второе место. Не попал в группу "MBand", но по этому поводу не переживаю. Конечно, было бы хорошо работать с Константином Меладзе, но Алан Бадоев хотел помогать другим парням, которые себя показали с хорошей стороны на проекте. Он предложил сотрудничество, и мы уже сняли два клипа: "Красива сильно" и "Take Me Down", - цитирует Риву Obozrevatel.com.

Видео: Markus Riva feat. Arthur Dennys - "Красива Сильно"

Видео: Маркус Рива - Take Me Down

Следующим клипом, который Алан снял для Маркуса, было видео "Ты влюблена". Чтобы снять этот ролик Бадоев на сутки превратил песчаный карьер под Киевом в калифорнийскую долину 1970-х годов. На песню Маркуса Ривы "Ты влюблена" режиссер снял музыкальное видео на основе финальной сцены фильма Микеланджело Антониони "Забриски пойнт".

Была задействована команда из более чем 20 человек, а также несколько грузовиков и строительный кран с 20-метровой стрелой.

"У него нестандартное мышление. В его видеороликах, к счастью, никогда не увидишь пародий на роскошную жизнь: крутые парни разъезжают на "мерседесах", пьют шампанское и снимают распущенных полуголых девиц. Все, что вы видите на экранах - это творческий замысел. Те же бабочки на лице", - признавался в интервью порталу StarHit.ru Маркус Рива. 

Видео: Маркус Рива - "Ты влюблена"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Личная жизнь 

Клипмейкер был женат на Жанне Бадоевой, с которой вел программу "Орел и решка". В этом союзе у пары родилась дочь Лолита, но брак распался спустя 12 лет. Супруги объяснили это тем, что их чувства друг к другу угасли. Тем не менее они остались в дружеских отношениях. В желтой прессе ходили слухи, что причиной развода стала якобы сексуальная ориентация Бадоева. В СМИ можно найти многочисленные версии о романах Алана как с мужчинами, так и с женщинами. 

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Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)