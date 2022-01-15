Алан Бадоев: связь с Латвией, сотрудничество с Меладзе и скандал с клипом Седоковой

10 января свой день рождения отметил украинский клипмейкер, продюсер и режиссер Алан Бадоев. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".

Популярный украинский клипмейкер, режиссер, продюсер и телеведущий родился в Беслане. По национальности Алан Бадоев осетин. Родители будущего клипмейкера переехали в Донецкую область, в Горловку. Там Алан пошел в школу, где и увлекся искусством.

Путь к кино

В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт культуры и искусств. Он начал снимать документальное кино уже на первом курсе. Уже тогда будущий знаменитый клипмейкер проявил характер, трудолюбие и настойчивость. Первые его работы после сложились в единый цикл "Жизнь, дубль два". Фильмы этого цикла были отмечены призами кинофестивалей "Просвита" и "Золотой витязь".

Постепенно из документального кино Алан перешел в игровое. В тот период вышли короткометражки "Колос и стерня", "След 2000" и "Пять минут, или Легенды убитого времени". Эти картины были представлены на студенческом кинофестивале Fast Fest Weekend и получили приз. Жюри оценило режиссерскую работу Бадоева и свежий взгляд.

Когда Алан учился на четвертом курсе, он попробовал себя в качестве сценариста. За сценарий к фильму "Ангелы живут напротив" его наградили орденом Пресвятой Богородицы за вклад в развитие искусства в Украине.

После был фильм "Оранжевая любовь" с Алексеем Чадовым и Ольгой Макеевой, показанный в Каннах, а далее - сотрудничество с Игорем Крутым и работа над музыкальной картиной "Мадемуазель Живаго" с Ларой Фабиан в главной роли.

Видео: "Мадемуазель Живаго"

Больше всего 41-летний Алан Бадоев известен публике своими стильными видеоклипами. Их количество за годы плодотворной работы исчисляется сотнями.

После окончания учебы он решил заняться производством музыкальных видео для звезд эстрады. Первой заметной работой Бадоева стал клип на песню Ирины Билык "Снег". В 2004 году Алан снял 6 клипов, среди которых видео на англоязычную песню для Ани Лорак.

Видео: Ани Лорак - A Little Shot Of Love

А после был яркий клип для группы "ВИА Гра" на песню "Л.М.Л.". Работа была столь запоминающейся, что Константин Меладзе стал сотрудничать с Аланом регулярно.

Видео: "ВИА Гра" - "Л.М.Л."

Кстати, Алан Бадоев иногда работает бесплатно. Он отмечает, что бывают случаи, когда ему просто нравится артист, а бюджет ограничен, но хочется воплотить какую-то идею. Так было с видео "Пьяное солнце" исполнителя Alekseev.

Видео: Alekseev - "Пьяное солнце"

Имя Алана Бадоева попала в заголовки после того, как он снял клип на песню "Шантарам" для Анны Седоковой, но многие телеканалы отказались демонстрировать ролик. Причиной назвали обилие эротических и провокационных сцен.

На видео певица предстает в боди телесного цвета, поэтому кажется, что она полностью обнажена. Кроме того, в клипе присутствуют мужские тела, прикрытые пленкой или тканью. Создается впечатление, что это трупы. Седокова обнимает и целует некоторых из них, над другими исполняет откровенные танцы.

Было под вопросом и размещение видеоклипа на YouTube-канале Седоковой, но в итоге все удалось.

Видео: Анна Седокова - "Шантарам"

К примеру, одна из последних работ Алана Бадоева - это клип для певицы Zivert на хит Cry.

Карьера на телевидении

В 2010 году Алан Бадоев стал креативным продюсером и режиссером юмористического телешоу "Пороблено в Украине". После успешной работы с Константином Меладзе он становится также режиссером его шоу "Хочу к Меладзе" и "Хочу V ВИА Гру".

В 2011 году Алан Бадоев вместе с женой Жанной вел на каналах "Интер" и "К1" передачу о путешествиях "Орел и решка". Но после покинул проект.

Алан пробовал себя в роли продюсера. Первыми его подопечными стали певец Макс Барских и экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова. Затем Бадоев начал продвигать Вячеслава Басюла, участника телешоу "Хочу к Меладзе".

Связь с Латвией

Напомним, что в телешоу "Хочу к Меладзе" принимал участие латвийский певец Маркус Рива. С ним тоже стал сотрудничать Алан Бадоев.

Тогда в СМИ заговорили о том, что артист из Латвии копирует Макса Барских и что якобы между знаменитостями конфликт. Рива эти слухи опроверг в многочисленных интервью.

"Все началось с шоу "Хочу к Меладзе", где я участвовал. У меня был достаточно хороший результат, я занял второе место. Не попал в группу "MBand", но по этому поводу не переживаю. Конечно, было бы хорошо работать с Константином Меладзе, но Алан Бадоев хотел помогать другим парням, которые себя показали с хорошей стороны на проекте. Он предложил сотрудничество, и мы уже сняли два клипа: "Красива сильно" и "Take Me Down", - цитирует Риву Obozrevatel.com.

Видео: Markus Riva feat. Arthur Dennys - "Красива Сильно"

Видео: Маркус Рива - Take Me Down

Следующим клипом, который Алан снял для Маркуса, было видео "Ты влюблена". Чтобы снять этот ролик Бадоев на сутки превратил песчаный карьер под Киевом в калифорнийскую долину 1970-х годов. На песню Маркуса Ривы "Ты влюблена" режиссер снял музыкальное видео на основе финальной сцены фильма Микеланджело Антониони "Забриски пойнт".

Была задействована команда из более чем 20 человек, а также несколько грузовиков и строительный кран с 20-метровой стрелой.

"У него нестандартное мышление. В его видеороликах, к счастью, никогда не увидишь пародий на роскошную жизнь: крутые парни разъезжают на "мерседесах", пьют шампанское и снимают распущенных полуголых девиц. Все, что вы видите на экранах - это творческий замысел. Те же бабочки на лице", - признавался в интервью порталу StarHit.ru Маркус Рива.

Видео: Маркус Рива - "Ты влюблена"

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