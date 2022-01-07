Более 29 000 евро: предприятие общепита выплачивало зарплаты "в конвертах"

В ходе досудебного расследования установлено, что за период хозяйственной деятельности с ноября 2016 года по апрель 2018 года предприятие не отражало в регистрах бухгалтерского учета заработную плату в полном объеме.

Сотрудникам компании неофициально выплачена неучтенная заработная плата в размере более 29 000 евро.

Компания предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверные сведения о заработной плате, тем самым не уплатив подоходный налог с населения и не произведя обязательные взносы государственного социального страхования на общую сумму более 22 000 евро.

Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2019 года предприятие не провело в установленные законом сроки налоговые платежи на сумму более 45 000 евро.

Общий ущерб государственному бюджету составляет более 67 000 евро.

Уголовный процесс в январе 2022 года передан для начала уголовного преследования на основании признаков преступного деяния, предусмотренного статьями Уголовного закона о нарушении правил оплаты труда и уклонении от уплаты налогов.