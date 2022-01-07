Пт, 7.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог

Более 29 000 евро: предприятие общепита выплачивало зарплаты "в конвертах"

ФОТО: LETA

В январе управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) направило в налогово-таможенную прокуратуру уголовный процесс для привлечения к ответственности трех человек за выплату заработной платы, не указанной в бухгалтерском учете, и уклонение от уплаты налогов в крупном размере на предприятии общественного питания, сообщили агентству в отделе по связям с общественностью СГД.

В ходе досудебного расследования установлено, что за период хозяйственной деятельности с ноября 2016 года по апрель 2018 года предприятие не отражало в регистрах бухгалтерского учета заработную плату в полном объеме.

Сотрудникам компании неофициально выплачена неучтенная заработная плата в размере более 29 000 евро.

Компания предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверные сведения о заработной плате, тем самым не уплатив подоходный налог с населения и не произведя обязательные взносы государственного социального страхования на общую сумму более 22 000 евро.

Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2019 года предприятие не провело в установленные законом сроки налоговые платежи на сумму более 45 000 евро.

Общий ущерб государственному бюджету составляет более 67 000 евро.

Уголовный процесс в январе 2022 года передан для начала уголовного преследования на основании признаков преступного деяния, предусмотренного статьями Уголовного закона о нарушении правил оплаты труда и уклонении от уплаты налогов.

Уголовное преследование было начато в отношении трех связанных с компанией лиц: владельца, менеджера и фактического руководителя компании.


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