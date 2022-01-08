США исключили возможность сокращения войск в Польше и странах Балтии

Ее заявление стало ответом на публикацию национальной вещательной компании NBC, выступившей с утверждением, что данный вопрос может быть затронут в ходе переговоров американской стороны с Москвой на следующей неделе.
"Утверждения NBC не соответствуют действительности"
"Администрация не рассматривает вопрос о сокращении войск в Европе, как можно предположить из заголовка статьи. Администрация не обсуждает с Россией численность войск, размещенных в балтийских странах и в Польше", - подчеркнула Хорн. "И, вопреки словам неназванного чиновника, процитированного в этой статье, администрация не составляет список изменений в расстановке сил для обсуждения на предстоящих переговорах. Эти три утверждения - ложные", - отметила она.
Представитель Госдепартамента США также заявил в ответ на публикацию: "В распространенном материале есть три ключевых утверждения, и эти три утверждения не соответствуют действительности".
Ранее новостной канал NBC News разместил на своем сайте материал под заголовком "Администрация Байдена рассматривает возможность предложить России сокращение численности американских войск в Восточной Европе".
В статье со ссылкой на источники, в частности, утверждалось, что на предстоящих переговорах США с Москвой "потенциально могут быть затронуты вопросы масштаба военных учений, проводимых обеими странами, численности американских войск, размещенных в странах Балтии и в Польше, заблаговременного уведомления о переброске войск", а также размещения на территории Калининградской области комплексов "Искандер" с ракетами, способными нести ядерные заряды.
Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры по Украине и контролю над вооружениями.
Заседание Совета НАТО - Россия (СНР) на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.
На 13 января запланирована встреча в формате РФ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.