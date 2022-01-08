Полиция задержала мужчину, который в Плявниеках, возможно, пытался совратить детей

По информации полиции, по упомянутому случаю незамедлительно был начат уголовный процесс и проведено активное расследование. На этой неделе возможный виновник был задержан, суд применил к нему меру пресечения в виде ареста.

Ранее в СМИ прозвучала информация о случае, когда 29 декабря на детской площадке в Риге мужчина, возможно, совращал детей - разговаривал с ними и звал с собой посмотреть на, возможно, развратные действия.

Полиция незамедлительно начала расследование и поиск виновного лица. В том числе были осмотрены камеры с ближайшей округе, а также были использованы другие методы, чтобы выяснить личность виновного. Об упомянутом случае полиция получила два заявления.

В ходе следственных мероприятий и после просмотра записей с камер видеонаблюдения было констатировано, что на месте событий находился один мужчина, который, возможно, как ходил общаться с детьми, так и осуществлял развратные действия, он перемещался по территории и переодевался в своей машине, чтобы ввести в заблуждение детей.

В среду, 5 января, стражи порядка задержали мужчину 1957 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за подобные действия.

Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет с пробационным надзором до пяти лет.

В публичной среде прозвучала информация, что в транспортном средстве возможного виновника в тот день находился маленький ребенок. Полиция обращает внимание, что в ходе следствия не было получено подтверждений, что эта информация соответствует правде.

В случаях, если другие люди пострадали от подобных действий, стражи порядка призывают обращаться по электронной почте krpp1b4n@riga.vp.gov.lv.

Госполиция призывает как родителей, так и учителей повторно обсудить с детьми мероприятия по безопасности в различных ситуациях. В случаях, если за детьми следят подозрительные лица, незамедлительно нужно позвонить родителям, а если нет телефона, нужно обратиться к взрослым, например, продавщице в магазине, охраннику, работнику автозаправочной станции и т.д. Кроме того, если есть информация о подозрительных лицах, полиция призывает незамедлительно сообщать об этом по номеру 110.