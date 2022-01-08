Сб, 8.01.2022
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Янис Херманис, финансовый и налоговый эксперт LDDK

На должность директора SAB выдвинут замдиректора бюро Эгил Звиедрис

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Совет национальной безопасности в субботу постановил выдвинуть на должность директора Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгила Звиедриса, который ранее занимал должность замдиректора бюро, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в SAB - с 2000 года. В настоящее время он является замдиректора бюро и возглавляет разведывательное управление.

Решение о назначении Звиедриса на эту должность примет Сейм.

Кандидат на должность директора SAB окончил Рижский технический университет по специальности "инженерные науки", работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления SAB. С 2011 года он занимал должность начальника отдела разведывательного управления, а в 2014 году был назначен начальником управления.

Как сообщалось, необходимость в назначении нового директора бюро возникла в связи с тем, что в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет скончался прежний директор SAB, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.


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