На должность директора SAB выдвинут замдиректора бюро Эгил Звиедрис

Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в SAB - с 2000 года. В настоящее время он является замдиректора бюро и возглавляет разведывательное управление.
Решение о назначении Звиедриса на эту должность примет Сейм.
Кандидат на должность директора SAB окончил Рижский технический университет по специальности "инженерные науки", работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления SAB. С 2011 года он занимал должность начальника отдела разведывательного управления, а в 2014 году был назначен начальником управления.
Как сообщалось, необходимость в назначении нового директора бюро возникла в связи с тем, что в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет скончался прежний директор SAB, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.