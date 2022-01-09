Вс, 9.01.2022
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Эвелина Будиловича, представитель Департамента городского развития Рижской думы

Закрыть "Врата ада": Бердымухамедов требует потушить пожар в газовом кратере, горящий уже более полувека

ФОТО: BBC News

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил экспертам найти способ потушить массивный пожар в гигантском кратере природного газа, известном как "Врата ада".

Бердымухамедов выступил в субботу по государственному телевидению, призвав наконец потушить огонь в газовом кратере Дарваза посреди пустыни Каракумы. По словам президента, созданная человеком воронка "негативно влияет как на окружающую среду, так и на здоровье людей, живущих поблизости".

"Мы теряем ценные природные ресурсы, от которых мы могли бы получить значительную прибыль и использовать их для улучшения благосостояния нашего народа" - сказал он.

врата ада ФОТО: Getty Images

Первый раз Бердымухамедов требовал от специалистов найти способ потушить "Врата ада" еще в 2010 году. В этот раз президент поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, курирующему топливно-энергетический комплекс, найти способ потушить кратер, задействовав при необходимости зарубежных специалистов.

"Врата ада" ночью ФОТО: Getty Images

"Врата ада" раскрылись в 1971 году на месте скопления природного газа, обнаруженного советскими геологами. Бурение скважины привело к обвалу - верхние слои почвы провалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Геологи решили поджечь газ, полагая, что со временем огонь погаснет. Однако он продолжает гореть до сих пор, и все попытки затушить пожар не увенчались успехом.

Кратер шириной 70 метров и глубиной 20 метров расположен примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада в центре пустыни Каракумы рядом с поселком Дарваза. Он стал популярной туристической достопримечательностью в Туркменистане, а в 2018 году президент официально переименовал его в "Сияние Каракумов".


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