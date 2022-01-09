Запрету ЕС на одноразовую пластмассу уже полгода, а в больнице кормят из такой посуды

"Когда принесли еду в первый раз, был очень удивлен - с пластмассой в мешочке. Сначала одна пластиковая мисочка, потом другая и третья - одна другой больше.

Я уже позабыл о пластмассе - везде, где мы едим, всюду соответствующая посуда. Заказываешь домой или там же, на месте," - рассказал с удивлением пациент Угис Лиепиньш, который уже вторую неделю лечится в больнице "Гайлезерс".

Пациент в шоке от того, что лично за день заполняет весь мусорник:

"Один человек, один день! Мы дома детям рассказываем, как правильно и сами все утилизируем правильно, стараемся, а тут все вместе - еда с пластиком в одном мусорнике.

Больница пояснила, что пациентов в крупнейших больницах Риги кормит фирма Saules virtuve, которая и выбирает, как подается еда. К тому же, не во всех отделениях больницы завтрак, обед и ужин упаковываются в пластмассу.

"Я точно не буду той, кто спорит с решениями больницы, если это делается в интересах здоровья и гигиены. В больнице, конечно, с учетом ситуации с Covid-19, используется одноразовая посуда. То, что больница могла бы сделать - попробовать заменить ее менее вредными для среды материалами", - указала представитель Zero Waste Latvia, депутат Рижской думы ("Прогрессивные/Развитию/За!") Майрита Лусе.

Депутат добавила, что пластмассовая посуда для еды, в которую упаковывают пищу, не запрещена. Запрещены одноразовые вилки, ложки, тарелки и некоторые другие предметы.

Новая директива предполагает, что ранее произведенные или импортированные пластиковые изделия, например, ложки, можно распродать и использовать.

"То, что уже на рынке, разрешено распродать, чтобы не создавать дополнительных отходов. Больницы в основном эту одноразовую посуду и раньше использовали там, где распространились инфекционные заболевания. В тех отделениях. Очевидно, там эту посуду закупили еще до 2 июля 2021 года", - пояснила директор Департамента защиты окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Рудите Весере.