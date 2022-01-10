Передача выясняет: знают ли взрослые, с какого возраста дети могут использовать WhatsApp?

Опрошенные программой школы в основном используют "Э-класс". Однако для учебных заданий, требующих добавления аудио- или видеофайла, которые могут быть слишком тяжелыми для "Э-класса", иногда используют WhatsApp.

Глава латвийской организации Drošs internets Майя Катковска пояснила: "Учителям следует знать, что правила пользования WhatsApp предусматривают, что его могут использовать люди старше 16 лет. Конечно, мы знаем, что дети более младшего возраста тоже используют WhatsApp, но тогда это уже ответственность родителей, если они разрешили ребенку скачать данное мобильное приложение.

В связи с этим школы не должны требовать, чтобы дети там регистрировались, хотя бы потому, что не совсем педагогично говорить детям, чтобы они соврали о своем возрасте, чтобы пользоваться приложением".