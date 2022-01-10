Вместо покупки нового - обновить старый: как продлить срок службы дивана

Предлагая новый способ продления срока службы своей продукции, IKEA делает еще один шаг к своей цели стать к 2030 году бизнесом полностью замкнутого цикла, работающим на основе экономики замкнутого цикла.

"Мы стремимся свести к минимуму количество образующихся отходов и обеспечить, чтобы все наши продукты могли быть использованы повторно: отремонтированы, обновлены, восстановлены или переработаны. Видение IKEA всегда заключалось в том, чтобы улучшать повседневную жизнь многих людей, а это включает в себя и обеспечение устойчивого образа жизни легким и доступным для всех способом. Нововведение соответствует местным реалиям - как мы видим из наших исследований, половина жителей Латвии дает вторую жизнь предметам повседневного обихода, и чаще всего это связано с желанием сократить количество отходов, а многим просто приятно давать вторую жизнь предметам", - говорит Петерис Гринбергс, менеджер по маркетингу.

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Представитель IKEA подчеркивает, что диваны рассчитаны на много лет пользования и продаются с гарантии до 10 лет, но все же это долгосрочная инвестиция, и многое может случиться во время эксплуатации дивана. Запасные части для диванов позволят легко заменить потерявшиеся, сломанные или изношенные детали, продлевая срок службы вашего дивана устойчивым и доступным способом, так как цены на запасные части и чехлы для диванов начинаются от 10 евро.

Как продлить срок службы дивана

Подлокотники, чехлы, подушки сидений - вот несколько из запасных частей, доступных для некоторых коллекций диванов. Заменить детали просто, для этого требуется небольшой набор инструментов, и часто это можно сделать, даже не передвигая диван.

Боковины и подлокотники

Замена поврежденной боковины поможет прослужить любимому дивану дольше, и вы сохраните его вместо того, чтобы тратить деньги на новый. Это доступный способ обновить старый или изношенный диван.

Подушки сидений и спинки

Потерявшаяся или поврежденная подушка может стать причиной того, что в остальном совершенно прекрасный диван придется выбросить. И наоборот – одна-две новые подушки заставят выглядеть старый диван так, как будто он только что куплен в магазине.

Освежите диван новыми чехлами

Новый текстильный чехол - простой, но эффективный способ вдохнуть новую жизнь в диван. А почему бы не иметь два комплекта чехлов и не менять их в зависимости от времени года или даже настроения?

Последние штрихи

Независимо от цвета вашего дивана, подушки и текстильные изделия позволят вам легко смешивать, сочетать и менять палитру по своему вкусу. У нас вы можете найти множество вариантов на выбор, чтобы создать желаемое настроение в вашей гостиной.