"Ностальгия меня достала". 10 вопросов Александру Гудкову

3 июня 2025 года в Доме Рижского Латышского общества состоится премьера спектакля "Солнечная линия", главные роли в котором исполнили Наталья Еприкян и Александр Гудков.
"Солнечная линия" - напряженный диалог двух людей, который раскрывает механизмы, мешающие мужчине и женщине по-настоящему видеть и слышать друг друга. Супруги в исполнении Натальи Еприкян и Александра Гудкова - известных артистов, ведущих, звезд проекта Comedy Woman - застревают в своем доме до самого утра, пытаясь преодолеть семейный кризис.
- 3 июня, 19:00, Дом Рижского Латышского общества (улица Меркеля, 13). Билеты в кассах Biļešu Serviss.
RUS TVNET попросил Александра Гудкова закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я могу говорить бесконечно о... том, как было прекрасно раньше. Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею, но ничего не могу поделать, слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего.
2. Латвия для меня... место природной силы. Самый экологичный пауэрбанк для меня! Так, казалось бы, просто песок, просто сосны, просто черника, просто болото, просто сырок, просто Цесис, а все оказалось намного сложнее, и просто так уже от него не избавиться.
3. Моя автобиография называлась бы... "Как стиралась эмаль!"
4. Нет дня, чтобы… я не залип на рилсы или сторисы! Честно, это полное погружение в чужую жизнь, это лучше всякого отдыха! Каюсь и отчетливо понимаю, что лучше вместо этого сделать миллиард всего другого, но это же РИЛСЫ и СТОРИСЫ!!!
5. Однажды мне подарили... духовое ружье! Со словами, чтобы я стал Crow Hunter, т. е. охотником на ворон 🐦⬛! Вороны, читающие RUS TVNET, выдохните! Ружье еще не выстрелило! Оно сейчас в надежных руках Алексея Щербакова! Мы пойдем втроем на концерт Филиппа Воронина!
6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... поставь брекеты сейчас, придурок, а не в 42!
7. Моя худшая привычка - покупать разные таблетки, БАДы, порошки, водоросли, короче, фармацевтику всю возможную и невозможную. Брать их все с собой везде, а когда они просрочатся - сожалеть, выкидывать и снова покупать новые…
8. Жизнь слишком коротка, чтобы... сомневаться пробовать и бояться ошибаться! Сидеть на месте и лениться трудиться! Стесняться хрюкнуть в музее!
9. Моя слабость - это... кошки. Любые! Абиссинские, уличные, мытые, лишайные, керамические, пластиковые, нарисованные и из лего. Где есть кошка, там кайф!
10. Я боюсь... стареть. Честно, не хочу ни душой, ни мозгом, ни телом. Противлюсь этому как могу всеми возможными способами! Хочется на 85-летие отвесить хлесткую пощечину богу Хроносу!
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