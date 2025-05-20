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Слишком простой спектакль. В Театре Чехова прошла премьера "Скамейки"

В Рижском русском театре им. М. Чехова представили новый спектакль Сергея Голомазова "Скамейка" с актерской четой Фечиных в главных ролях. Какой получилась последняя премьера в сезоне и кому ее точно лучше избегать - в материале TVNET+.

Середина XX века, советская глубинка. На скамейке в парке встречаются Вера (Дарья Фечина) и Николай (Анатолий Фечин). Оба уже немолоды, но с радостью бросаются в объятия флирта. Однако каждый хранит за пазухой множество взрывоопасных тайн. Этот вечер они уже не забудут.

В беседе с TVNET+ накануне премьеры опытный постановщик Сергей Голомазов рассказал, что устал от постмодернизма в театре, который, по словам режиссера, "в желании самоутвердиться использует человека в качестве инструмента для издевательств".

"Постмодерн завел нас всех в глубочайший нравственный кризис", - сказал Голомазов, и это высказывание приобрело новые смыслы из-за контекста: на тот момент едва утихли противоречивые реакции на недавнюю премьеру "Вишневого сада" Виестура Кайриша в том же Театре Чехова.

Впрочем, сам Голомазов не брезговал модернизмом, когда меньше двух лет назад представил в Чехове ярчайшего "Калигулу". Но "Скамейка", как справедливо замечено режиссером, спектакль совсем не такой.

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