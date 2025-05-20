Томми Кэш спел и станцевал на Евровидении, заняв для Эстонии третье место. Помогли голоса зрителей, поскольку, по мнению жюри, Томми Кэш был лишь посредственным исполнителем, но он, прежде всего, завоевал сердце публики. Однако, несмотря на это, некоторые оценки жюри были неожиданно высокими, сообщает Limon.

Интригующий и неожиданный финал конкурса Евровидение вызвал у многих фанатов противоположные эмоции, но жители Эстонии могут быть довольны. Хотя до второго места было совсем близко, третье место также является значительным достижением, особенно если учитывать, как распределялись баллы в финальный вечер.