Пн, 10.01.2022
Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции

У шеф-повара Мартиньша Ритиньша ковид. Медики борются за его жизнь

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Шеф-повар Мартиньш Ритиньш тяжело переносит Covid-19, и в настоящее время медики борются за его жизнь. Данную информацию порталу Apollo подтвердил брат шеф-повара Янис Ритиньш. 

"Ему становится лучше, хотя насколько, если его хотели положить в реанимацию, но потом увидели, что ситуация с кислородом начала улучшаться лишь с маской. Поэтому его не положили в реанимацию. Это хорошая новость. Это то, что врачи нам сказали сегодня утром", - рассказал Янис Ритиньш.

Мартиньш Ритиньш вакцинирован против Covid-19, он получил и бустерную вакцину. Шеф-повар попал в больницу вскоре после Рождества. 

"Однако это не значит, что Covid-19 не может ему навредить, но если бы он не был вакцинирован, возможно, ему бы уже давно пришел конец. Сегодня утром сообщили, что у него не самое тяжелое течение болезни, не нужно вставлять трубку в горло, что является последним шагом. Возможно, он идет на поправку", - добавил Янис Ритиньш. 


НАВЕРХ
Back