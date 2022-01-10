У шеф-повара Мартиньша Ритиньша ковид. Медики борются за его жизнь

"Ему становится лучше, хотя насколько, если его хотели положить в реанимацию, но потом увидели, что ситуация с кислородом начала улучшаться лишь с маской. Поэтому его не положили в реанимацию. Это хорошая новость. Это то, что врачи нам сказали сегодня утром", - рассказал Янис Ритиньш.

"Однако это не значит, что Covid-19 не может ему навредить, но если бы он не был вакцинирован, возможно, ему бы уже давно пришел конец. Сегодня утром сообщили, что у него не самое тяжелое течение болезни, не нужно вставлять трубку в горло, что является последним шагом. Возможно, он идет на поправку", - добавил Янис Ритиньш.